Publicado 19/09/2026 00:00

Na visão dos reencarnacionistas, o transtorno bipolar é compreendido como uma condição multifatorial que envolve a reencarnação, a Lei de Causa e Efeito (carma), a descompensação da mente e a influência espiritual

De acordo com mentores espirituais, o transtorno de humor muitas vezes tem raízes em conflitos de vidas passadas.

Expiação e prova: o desequilíbrio atual reflete as consequências de atos e abusos cometidos no passado (indisciplina mental, afetiva ou atos de violência) que deixaram marcas no perispírito (o corpo espiritual).

Gatilhos biológicos: essas marcas e tendências cármicas moldam o corpo físico atual, influenciando diretamente a produção de neurotransmissores e as neuro comunicações no cérebro (como a dopamina e a serotonina).

Espiritualmente, as fases de mania (euforia) e depressão (melancolia) podem ser vistas como o ego da pessoa preso ou fragmentado entre formas de pensamento opostas ou resquícios de subpersonalidades de suas vidas passadas.

O espírito traz registrado em si memórias marcantes de momentos de extrema exaltação ou de profunda dor. No estágio atual de evolução, ele oscila de forma descontrolada ao sintonizar com esses registros antigos do próprio inconsciente.

A vulnerabilidade emocional e mental criada pelas oscilações de humor abre o campo magnético para a influência de espíritos desencarnados (obsessores). A obsessão espiritual não é a causa primária da bipolaridade, mas atua como um forte agravante.

Espíritos em sofrimento ou com sentimento de vingança aproveitam-se das brechas mentais da fase depressiva ou da exaltação da fase maníaca para intensificar os sintomas e desestabilizar ainda mais o paciente.

Como reencarcionistas, defendemos categoricamente que o paciente nunca deve abandonar o tratamento psiquiátrico e o uso dos medicamentos prescritos, como estabilizadores de humor e terapia para regular a química cerebral.

Passes magnéticos, água fluidificada e a desobsessão (nas reuniões mediúnicas) ajudam limpar a atmosfera fluídica e afastar influências negativas. O autoconhecimento e a mudança de hábitos mentais, o cultivo de pensamentos nobres, o perdão e a caridade ajudam a sintonizar com mentores espirituais elevados, quebrando o ciclo de sintonia com o sofrimento do passado. A doutrina não anula a medicina; pelo contrário, caminha lado a lado com os tratamentos psiquiátricos e neurológicos convencionais.

