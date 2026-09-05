Os sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) têm três pilares principais: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Estes são os sintomas oficiais:
Sintomas de Desatenção: este grupo envolve a dificuldade de direcionar, gerenciar e manter o foco mental.
Erros por descuido: falta de atenção a detalhes em tarefas escolares ou profissionais.
Foco instável: grande dificuldade para manter a atenção em conversas, leituras ou palestras longas.
Audição "desligada": parecer não ouvir quando alguém fala diretamente com a pessoa.
Tarefas incompletas: deixar deveres, relatórios ou obrigações diárias pela metade.
Desorganização: sérios problemas para gerenciar o tempo, prazos e objetos pessoais.
Evitação mental: rejeitar ou adiar atividades que exijam esforço mental prolongado.
Perda de objetos: sumir frequentemente com chaves, carteiras, documentos ou materiais de estudo.
Distração fácil: perder o foco facilmente com qualquer estímulo externo ou pensamentos avulsos.
Esquecimento: esquecer compromissos, contas a pagar ou tarefas rotineiras básicas.
Erros por descuido: falta de atenção a detalhes em tarefas escolares ou profissionais.
Foco instável: grande dificuldade para manter a atenção em conversas, leituras ou palestras longas.
Audição "desligada": parecer não ouvir quando alguém fala diretamente com a pessoa.
Tarefas incompletas: deixar deveres, relatórios ou obrigações diárias pela metade.
Desorganização: sérios problemas para gerenciar o tempo, prazos e objetos pessoais.
Evitação mental: rejeitar ou adiar atividades que exijam esforço mental prolongado.
Perda de objetos: sumir frequentemente com chaves, carteiras, documentos ou materiais de estudo.
Distração fácil: perder o foco facilmente com qualquer estímulo externo ou pensamentos avulsos.
Esquecimento: esquecer compromissos, contas a pagar ou tarefas rotineiras básicas.
Sintomas de Hiperatividade e Impulsividade
Dificuldade em ficar sentado: levantar-se em momentos onde se espera que permaneça parado.
Movimento inadequado: correr ou subir em coisas (em crianças) ou sentir uma forte pressa interna (em adultos)
Barulho: incapacidade de brincar ou se envolver em atividades de lazer de forma silenciosa. Inquietação física: remexer as mãos, batucar os pés ou se contorcer na cadeira.
"Motor ligado": agir como se estivesse movido por um motor, sem conseguir relaxar.
Fala excessiva: falar demais de forma ininterrupta.
Respostas precipitadas: responder a uma pergunta antes mesmo que ela seja concluída.
Impaciência: grande dificuldade para esperar a sua vez em filas ou jogos.
Interrupção: intrometer-se ou interromper conversas e atividades alheias.
Na visão espírita, o TDAH é compreendido como uma condição orgânica e temporária do corpo físico, ligada às necessidades de aprendizado, evolução e reajuste espiritual do espírito reencarnado.
Prova, Expiação e Evolução
Movimento inadequado: correr ou subir em coisas (em crianças) ou sentir uma forte pressa interna (em adultos)
Barulho: incapacidade de brincar ou se envolver em atividades de lazer de forma silenciosa. Inquietação física: remexer as mãos, batucar os pés ou se contorcer na cadeira.
"Motor ligado": agir como se estivesse movido por um motor, sem conseguir relaxar.
Fala excessiva: falar demais de forma ininterrupta.
Respostas precipitadas: responder a uma pergunta antes mesmo que ela seja concluída.
Impaciência: grande dificuldade para esperar a sua vez em filas ou jogos.
Interrupção: intrometer-se ou interromper conversas e atividades alheias.
Na visão espírita, o TDAH é compreendido como uma condição orgânica e temporária do corpo físico, ligada às necessidades de aprendizado, evolução e reajuste espiritual do espírito reencarnado.
Prova, Expiação e Evolução
Necessidade do corpo: entendemos que o cérebro físico é o instrumento de manifestação da mente. Alterações no neurodesenvolvimento refletem limitações ou características biológicas necessárias para o momento evolutivo daquele espírito.]
Compensações espirituais: desafios como a impulsividade e a desatenção são encarados como campo de exercício para a paciência, a resiliência e a reforma íntima, tanto para quem vivencia o transtorno quanto para familiares e educadores.
Compensações espirituais: desafios como a impulsividade e a desatenção são encarados como campo de exercício para a paciência, a resiliência e a reforma íntima, tanto para quem vivencia o transtorno quanto para familiares e educadores.
A Importância do Tratamento Médico
Ciência e fé caminhando juntas: o tratamento médico convencional (psicológico, psiquiátrico e medicamentoso quando indicado por profissionais) é fundamental e indispensável.
Apoio complementar: O atendimento espiritual nos centros espíritas (como o passe e a fluidoterapia) auxilia no equilíbrio energético e emocional, mas nunca substitui a medicina da Terra.
Apoio complementar: O atendimento espiritual nos centros espíritas (como o passe e a fluidoterapia) auxilia no equilíbrio energético e emocional, mas nunca substitui a medicina da Terra.
Sensibilidade e Mediunidade
Mente acelerada: Muitas vezes, a grande carga de energia, a criatividade intensa e a alta percepção do ambiente em pessoas com TDAH são confundidas ou associadas a uma maior sensibilidade mediúnica.
Educação da mente: O foco espírita está em acolher o indivíduo sem rótulos pejorativos, compreendendo que a agitação mental precisa ser educada e direcionada para o bem.
Educação da mente: O foco espírita está em acolher o indivíduo sem rótulos pejorativos, compreendendo que a agitação mental precisa ser educada e direcionada para o bem.
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