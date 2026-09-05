Publicado 05/09/2026 00:00 | Atualizado 05/09/2026 07:26

Os sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) têm três pilares principais: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Estes são os sintomas oficiais:

Sintomas de Desatenção: este grupo envolve a dificuldade de direcionar, gerenciar e manter o foco mental.

Erros por descuido: falta de atenção a detalhes em tarefas escolares ou profissionais.

Foco instável: grande dificuldade para manter a atenção em conversas, leituras ou palestras longas.

Audição "desligada": parecer não ouvir quando alguém fala diretamente com a pessoa.

Tarefas incompletas: deixar deveres, relatórios ou obrigações diárias pela metade.

Desorganização: sérios problemas para gerenciar o tempo, prazos e objetos pessoais.

Evitação mental: rejeitar ou adiar atividades que exijam esforço mental prolongado.

Perda de objetos: sumir frequentemente com chaves, carteiras, documentos ou materiais de estudo.

Distração fácil: perder o foco facilmente com qualquer estímulo externo ou pensamentos avulsos.

Esquecimento: esquecer compromissos, contas a pagar ou tarefas rotineiras básicas.

Sintomas de Hiperatividade e Impulsividade

Dificuldade em ficar sentado: levantar-se em momentos onde se espera que permaneça parado.

Movimento inadequado: correr ou subir em coisas (em crianças) ou sentir uma forte pressa interna (em adultos)

Barulho: incapacidade de brincar ou se envolver em atividades de lazer de forma silenciosa. Inquietação física: remexer as mãos, batucar os pés ou se contorcer na cadeira.

"Motor ligado": agir como se estivesse movido por um motor, sem conseguir relaxar.

Fala excessiva: falar demais de forma ininterrupta.

Respostas precipitadas: responder a uma pergunta antes mesmo que ela seja concluída.

Impaciência: grande dificuldade para esperar a sua vez em filas ou jogos.

Interrupção: intrometer-se ou interromper conversas e atividades alheias.



Na visão espírita, o TDAH é compreendido como uma condição orgânica e temporária do corpo físico, ligada às necessidades de aprendizado, evolução e reajuste espiritual do espírito reencarnado.



Prova, Expiação e Evolução

Necessidade do corpo: entendemos que o cérebro físico é o instrumento de manifestação da mente. Alterações no neurodesenvolvimento refletem limitações ou características biológicas necessárias para o momento evolutivo daquele espírito.]

Compensações espirituais: desafios como a impulsividade e a desatenção são encarados como campo de exercício para a paciência, a resiliência e a reforma íntima, tanto para quem vivencia o transtorno quanto para familiares e educadores.

A Importância do Tratamento Médico

Ciência e fé caminhando juntas: o tratamento médico convencional (psicológico, psiquiátrico e medicamentoso quando indicado por profissionais) é fundamental e indispensável.

Apoio complementar: O atendimento espiritual nos centros espíritas (como o passe e a fluidoterapia) auxilia no equilíbrio energético e emocional, mas nunca substitui a medicina da Terra.

Sensibilidade e Mediunidade

Mente acelerada: Muitas vezes, a grande carga de energia, a criatividade intensa e a alta percepção do ambiente em pessoas com TDAH são confundidas ou associadas a uma maior sensibilidade mediúnica.

Educação da mente: O foco espírita está em acolher o indivíduo sem rótulos pejorativos, compreendendo que a agitação mental precisa ser educada e direcionada para o bem.

