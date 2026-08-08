Publicado 08/08/2026 00:00

Na nossa visão, a dos reencarnacionistas, não existem almas gêmeas no sentido romântico de "metades da laranja", ou seres predestinados a se completarem. Cada espírito é uma unidade completa e individual. O que vale é o conceito de espíritos afins (ou almas afins), que são inteligências que se sintonizam pela semelhança de sentimentos, valores, interesses e grau de evolução.

As almas são predestinadas a se unirem fatalmente? A resposta é categórica: não, há união particular e fatal, de duas almas. A união real ocorre por graus de simpatia e afeição recíproca, com base na evolução que já alcançaram.

A ideia de uma metade eterna feriria o princípio do livre-arbítrio e da evolução individual, pois se uma das metades estacionasse no erro, a outra estaria condenada à infelicidade eterna.

Para compreender melhor as diferenças entre almas afins e almas gêmeas, vejamos o comparativo abaixo:

Para compreender melhor as diferenças entre almas afins e almas gêmeas, vejamos o comparativo Edição



Almas gêmeas são, na verdade, espíritos que caminham juntos há eras, construindo uma sintonia tão profunda de propósitos e sentimentos que a sua identificação é total. Não são metades criadas juntas, mas seres que se escolheram e se cultivaram através dos milênios.







