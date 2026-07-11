Coluna Além da Vida (11/07/2026) - Imagem gerada com IA

Coluna Além da Vida (11/07/2026)Imagem gerada com IA

Publicado 11/07/2026 00:00

Para nós, reencarnacionistas, a intuição é o mecanismo sutil de percepção da alma, atuando como uma ponte que conecta o homem ao seu próprio passado espiritual e ao plano invisível.



Diferente do pensamento puramente racional, a intuição surge de forma imediata na mente, funcionando como um guia regulador para o progresso moral e intelectual do indivíduo.

Duas vertentes principais dividem a origem desse fenômeno:

1. Origem Anímica (a voz da própria alma)

Bagagem de vidas passadas: o espírito encarnado não perde os conhecimentos e valores morais conquistados em reencarnações anteriores.

Emancipação da alma: durante o sono físico ou em momentos de desprendimento (desdobramento), o espírito entra em contato com a realidade espiritual. Ao retornar ao estado de vigília, essa vivência emerge no consciente em forma de ideias inatas ou pressentimentos.

Mecanismo de evolução: funciona para que a pessoa não precise recomeçar o aprendizado do zero a cada nova existência terrena.

2. Origem Mediúnica (a influência dos espíritos)

Telepatia espiritual: ocorre quando espíritos desencarnados transmitem seus pensamentos e vibrações diretamente à mente do encarnado.

Inspiração dos guias: os mentores e protetores espirituais utilizam esse sopro discreto para sugerir caminhos seguros, consolar ou orientar em momentos de decisões difíceis, respeitando sempre o livre-arbítrio.



Ação nos médiuns: a intuição é a base de processos de psicografia e psicofonia conscientes, onde o comunicante atua no campo mental do médium.

E como diferenciar a intuição dos próprios desejos? Usar o discernimento para identificar a qualidade da intuição captada, baseando-se na Lei de Afinidade. Pensamentos elevados atraem bons espíritos; mentes focadas no egoísmo ou no medo sintonizam com energias de menor evolução.