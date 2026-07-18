Publicado 18/07/2026 00:00

Na visão da estudiosa espírita, Fernanda Cristofoli, acordar sempre no mesmo horário de madrugada está diretamente ligado à emancipação da alma e à interação com o mundo espiritual. O sono não é apenas um repouso físico, mas é o momento em que o espírito recupera parte de sua liberdade e se relaciona com outros espíritos.

Aqui estão os principais motivos:

1. Afinidade e sintonia vibratória

Atividade no invisível: durante o sono, seu espírito se desprende do corpo físico, prestando socorro espiritual.

O despertar: o retorno abrupto ao corpo — que faz você acordar — acontece quando há um choque de vibrações ou quando a atividade espiritual programada para aquela noite termina. Se você acorda sempre no mesmo horário, significa que seu espírito estabeleceu uma rotina de trabalho ou aprendizado no além.

2. Comunicação com mentores ou protetores

Avisos e insights: seu espírito protetor (Anjo da Guarda) pode estar aproveitando o silêncio da madrugada para transmitir intuições, alertas ou acalmar o seu coração. Estudo coletivo: é comum que grupos de espíritos encarnados se reúnam durante o sono para estudar em colônias espirituais. O horário fixo reflete o compromisso assumido pelo seu espírito antes de dormir.

3. Necessidade de intercessão (prece)

Apelo de socorro: espíritos necessitados ou desencarnados familiares que guardam afinidade com você podem se aproximar em busca de vibrações de paz.

O chamado: se você acorda com uma sensação de inquietação, pode ser um chamado silencioso para que você faça uma prece por alguém, funcionando como um canal de luz para quem precisa.

4. Repercussão de vidas passadas ou obsessão

Memórias do passado: o horário pode estar conectado a algum trauma ou evento marcante de uma encarnação anterior que seu espírito revive durante o desprendimento pelo sono.

O que fazer ao acordar?

A recomendação fundamental é elevar o pensamento. Não sinta medo. Faça uma prece sincera, peça proteção para o seu lar, emita pensamentos de luz para a humanidade e peça aos benfeitores espirituais que ajudem a restabelecer o seu sono.

