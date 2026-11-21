Publicado 21/11/2026 00:00

Para nós, reencarnacionistas, a doação de órgãos é vista como um ato sublime de caridade, amor ao próximo e desapego à matéria. Não existe qualquer tipo de impedimento doutrinário para a prática, incentivando que as pessoas manifestem esse desejo aos seus familiares em vida.

O corpo físico é um instrumento temporário. O corpo carnal é apenas uma vestimenta emprestada pela Providência Divina para a evolução do espírito. Após a morte física (desencarne), essa matéria inevitavelmente se desintegrará e perderá a utilidade para quem partiu, mas pode significar a continuidade da vida para quem fica.

O Espírito não sofre dor na retirada dos órgãos. Um dos maiores receios de quem resiste à doação é o medo de que o espírito sinta dores ou sofra um choque fluídico durante o procedimento cirúrgico. A sensibilidade do espírito não alcança o nível físico após a morte encefálica.

Além disso, a espiritualidade superior e os "médicos do espaço" atuam diretamente no amparo ao desencarnado, retirando-o do contato fluídico com o corpo físico e aplicando uma espécie de anestesia espiritual para que o processo ocorra em absoluta paz, sem qualquer sofrimento.

O perispírito não fica mutilado. O perispírito (o corpo espiritual que molda o corpo físico) não sofre nenhuma mutilação ou deformidade por conta da retirada de tecidos ou órgãos. A integridade do corpo espiritual está ligada à mente e à evolução moral do indivíduo, e não ao destino dos restos mortais carnais. Quem doa córneas, por exemplo, não desperta cego no plano espiritual.

Segundo relatos trazidos por médiuns como Divaldo Franco, o ato de doar gera uma imensa corrente de gratidão recíproca. Ao despertar no plano espiritual, o doador recebe os benefícios vibratórios e as preces daqueles que foram salvos por seu gesto e de seus familiares. Esse desprendimento acelera o processo de libertação dos laços materiais, permitindo que o Espírito siga seu curso na espiritualidade de forma mais livre e feliz.

O órgão transplantado assume gradativamente os moldes perispirituais do receptor. O transplante é entendido também como uma oportunidade concedida pela misericórdia divina para que o receptor prolongue sua existência física, aproveitando o tempo extra na Terra para o aprendizado e reparação de suas próprias provas.