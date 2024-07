Instagram Reels ganha novo limite de tempo e mais novidades - Instagram

Instagram Reels ganha novo limite de tempo e mais novidades Instagram

Publicado 17/07/2024 09:25

O Instagram agora permitirá que você adicione até 20 faixas de áudio aos seus Reels, de acordo com uma atualização detectada pelo consultor de mídia social Matt Navarra .

Quando você adiciona faixas diferentes a um reel, o Instagram rotulará o mix de áudio como pertencente a você, permitindo que outros usuários o compartilhem e reutilizem.

Antes desta atualização, você só podia adicionar uma faixa aos seus Reels. Mas agora que você pode incluir várias faixas, você pode sincronizar áudio diferente ao texto, adesivos e clipes que aparecem nos seus Reels, potencialmente criando um vídeo ainda mais caótico.

Para usar o recurso, clique no novo botão “adicionar ao mix” que aparece no editor de vídeo do Instagram. A partir daí, você pode escolher as faixas que deseja incluir, quais partes das músicas usar e onde colocá-las no seu vídeo. Depois de postar um reel, outros usuários podem ver todas as faixas incluídas nele e também verão um botão para “usar mixagem de áudio” em seus próprios vídeos.

Esse é um recurso que nem o TikTok tem ainda; os usuários ainda precisam usar uma solução alternativa ou um aplicativo de terceiros para incluir várias músicas em seus vídeos.