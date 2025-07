Da festa ao mar: Virgínia curte dia de sol e passeio de barco pelas águas de Angra dos Reis - Rede social

Publicado 24/07/2025 22:16

Foram quatro dias e uma rotina de dar inveja no quesito disposição. A influenciadora Virgínia Fonseca mostrou que não conhece a palavra descanso ao emendar festa, compromissos de trabalho, passeios de barco e viagens de jatinho.

A maratona começou no sábado (19), quando Virgínia marcou presença, de forma discreta, na badalada festa de Vini Jr., no Sítio Lajedo, no Rio. Com look estratégico – chegou de pijama, ao lado da amiga Duda Freire – a loira se manteve reservada em uma área restrita. Durante o evento, surgiram comentários de bastidores sobre uma possível aproximação entre Virgínia e o craque, que passaram parte da noite juntos em uma área mais reservada, alimentando rumores de affair que movimentaram as redes sociais.

No domingo (20), depois da madrugada carioca, ela embarcou para São Paulo em seu jatinho particular para cumprir compromissos com a WePink. Na transmissão ao vivo da marca, a influenciadora chegou a chamar atenção dos fãs por estar rouca e aparentando cansaço. À noite, voltou para o litoral fluminense, onde mantém sua luxuosa mansão em Mangaratiba, cidade vizinha a Angra.

Foi dali que, na segunda (21) e na terça-feira (22), Virgínia aproveitou para recarregar as energias com passeios de barco e dias ensolarados pelas praias de Angra dos Reis, cercada de família e amigos.

E, para fechar a sequência intensa, ontem (23), mais uma vez de jatinho, a influenciadora partiu rumo a Goiânia, onde visitou as obras de sua nova mansão, que promete ser uma das mais imponentes da região.

De festas luxuosas e rumores de romance a dias de mar, passando por negócios e inspeções em propriedades milionárias, Virgínia segue provando que, quando o assunto é energia para viajar, ela não conhece limites.