Publicado 21/12/2022 01:00

O presidente Jair Messias Bolsonaro editou a Medida Provisória que determina o salário-mínimo para o ano de 2023. A expectativa é que haja aumento real de 1,5% no piso salarial com esse reajuste. Pela primeira vez desde que o atual presidente assumiu, o aumento do salário-mínimo terá ganho real, caso a expectativa da inflação permaneça no percentual estimado. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal vigente, o aumento do salário-mínimo deve ocorrer todos os anos e respeitar o índice inflacionário para manter o poder de compra dos brasileiros. Confira qual deve ser o novo valor do piso salarial nacional para o ano

de 2023.

O Governo Federal estimou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano de 2022 fechará em 5,81%. Sendo assim, Bolsonaro editou a MP do reajuste salarial e o valor deve ser de R$ 1302,00 para o ano de 2023. Atualmente, o salário-mínimo é de R$ 1212,00. Então, o aumento equivale a 1,5% acima da inflação. Portanto, caso a inflação siga a expectativa do governo, haverá ganho real para os brasileiros.

Essa MP deve começar a valer a partir do primeiro dia de 2023. Mas, ainda deve ter aprovação do Congresso Nacional, para definir se há orçamento para essa finalidade e que também poderá alterar o valor. Caso o aumento seja aprovado, os trabalhadores formais e os beneficiários do INSS não poderão receber menos que isso todos os meses.

Aos beneficiários do INSS, também terá aumento de margem para a contratação de empréstimo consignado. A DataPrev faz a atualização da folha de pagamentos em torno do dia 15 de cada mês. Então, a partir do dia 15 de janeiro, a folha de pagamentos dos beneficiários do INSS já contará com o valor do reajuste salarial e a margem extra para empréstimo.

Entretanto, vale lembrar que o novo presidente eleito, Lula, também possui propostas para o reajuste salarial. A sua expectativa era aumentar cerca de 1,5% acima da inflação, o que seria o mesmo valor proposto por Bolsonaro. Mas, de acordo com a sua equipe de transição, o aumento sugerido é de R$ 1320, o que também considera o PIB do ano anterior. Mas, a PEC de transição ainda está sendo analisada e essas sugestões só poderão ocorrer se ela for aprovada.

Então, é preciso aguardar o próximo ano para que haja a certeza de qual será o reajuste e se Lula vai conseguir aumentar ainda mais, assim como é a sua proposta.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar em meu canal no YouTube João Financeira e em meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.