Publicado 12/02/2023 06:00

No mês de dezembro, o Supremo Tribunal Federal- STF aprovou a Revisão da Vida Toda, que dará a possibilidade de os beneficiários pedirem a análise dos valores. E, dessa forma, poderão aumentar a sua média salarial. Contudo, especialistas em Previdência já fizeram alguns alertas sobre o fato de que existem alguns critérios a serem avaliados, para que essa revisão valha a pena. Até então, seis tipos de benefício poderão passar pela revisão da vida toda. O objetivo é poder incluir as contribuições feitas antes de julho de 1994, mês de criação do Plano Real no Brasil, no cálculo. Confira todas as informações e se vale a pena você entrar com uma ação.Na Reforma da Previdência ocorrida em 1999, as contribuições que ocorreram antes do mês de julho de 1994 foram desconsideradas do cálculo do benefício solicitado. Por conta disso, muitas pessoas acabaram recebendo menos do que realmente teriam direitos caso pudessem usar todas as suas contribuições. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o processo de Revisão da Vida Toda, de forma favorável aos beneficiários.