O INSS já divulgou as datas de pagamento do 13º salário. Os beneficiários estavam na expectativa da antecipação, pois isso ocorreu nos últimos três anos por conta da pandemia de covid-19. Contudo, já houve a divulgação do calendário de pagamentos do INSS e a publicação do decreto que determina a data de pagamento para o ano de 2023. A liberação não será em datas antecipadas, como esperavam os beneficiários. O abono terá a sua primeira parcela junto à folha de pagamento de agosto e a segunda, de novembro. Confira quando vai ser pago o 13º salário INSS.



Nos anos de 2020, 2021 e 2022, o governo federal autorizou o pagamento do 13º salário do INSS ainda no primeiro semestre dos respectivos anos para todos os beneficiários que possuem direito a esse abono. Apenas receberam depois aqueles que tiveram a concessão posterior ao início do adiantamento. Esses receberam em parcela única ao final do ano.



Ambas as parcelas de 13º salário correspondem a 50% do valor do salário e a liberação é sempre junto com o benefício, nas datas estabelecidas pelo próprio instituto. O decreto 10.410 estabelece o pagamento junto às folhas de pagamento de agosto (primeira parcela) e novembro (segunda parcela). O calendário de pagamentos do INSS segue a ordem do último número do benefício (NB), que vai do 1 ao 0. Além disso, as datas são diferentes para quem ganha um salário-mínimo e mais que isso.

Para quem recebe um salário-mínimo, os pagamentos da primeira parcela começam para o grupo com NB final 1, no dia 25 de agosto e seguem até o dia 8 de setembro para o grupo com NB final 0, sempre desconsiderando os finais de semana. Já para quem recebe mais que um salário-mínimo, as datas de pagamento do 13º salário são um pouco diferentes, com dois grupos em cada data. A logística é a seguinte: finais 1 e 6: recebem dia 1º de setembro; finais 2 e 7, dia 4 de setembro; finais 3 e 8, em 5 de setembro; finais 4 e 9, dia 6 de setembro e finais 5 e 0, pagamento no dia 8 de setembro.



O pagamento da segunda parcela para quem recebe um salário-mínimo começa no dia 24 de novembro para quem tem o NB final 1 e termina no dia 7 de dezembro para quem tem o NB final 0, também desconsiderando os finais de semana. E para quem ganha mais de um salário-mínimo, as datas são as seguintes: finais 1 e 6 recebem dia 1º de dezembro; finais 2 e 7, em 4 de dezembro; finais 3 e 8, no dia 5 de dezembro; finais 4 e 9, em 6 de dezembro e finais 5 e 0, no dia 7 de dezembro.

