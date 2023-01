Publicado 11/01/2023 06:00

A prova de vida mudou o seu formato no ano de 2022. Contudo, no ano passado, ainda não havia a suspensão/corte dos benefícios pelo fato de a Previdência Social estar em adaptação para começar a implementar as mudanças necessárias. Mas, nesse ano de 2023, já poderá haver as suspensões ou cortes definitivos se não ocorrer a atualização das informações dos beneficiários do INSS.

Esse ano, pensando em ajudar os beneficiários, a prova de vida será automatizada. Ou seja, não necessita do deslocamento até a agência bancária. Confira tudo o que será válido para a prova de vida 2023.



Nos anos anteriores, os beneficiários do INSS precisavam ficar de olho no calendário da prova de vida que era divulgado. Era preciso que as pessoas realizassem a prova de vida presencial nas agências bancárias onde recebiam o benefício para comprovarem que estavam vivas e aptas a receberem o salário do INSS. A ordem era sempre pelo mês de aniversário.



Mas, no ano de 2022, o procedimento mudou. Não será mais necessário se deslocar até as agências. A realização da prova de vida será de responsabilidade da Previdência Social. A instituição precisará acessar as plataformas do governo para verificar se houve alguma atualização feita pelo beneficiário.



Portanto, o que vale para a prova de vida em 2023 são procedimentos como votação em eleições; consultas no SUS; acesso ao Meu INSS; registro de vacinação; perícia médica no INSS; Declaração de Imposto de Renda; emissão ou renovação de documentos oficiais; atualização do Cadastro Único (CadÚnico); recebimento de benefícios com reconhecimento biométrico; cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou segurança pública, dentre outros.



Quando não houver atualização, a Previdência vai emitir uma notificação para que os beneficiários e dirijam até as agências. No ano de 2022, não estava ocorrendo o corte, pois a Previdência Social estava em adaptação. Mas, a suspensão de benefícios em 2023 pode vir a ocorrer em caso de algum problema em que não seja possível acessar as informações nas plataformas e o beneficiário não compareça até a agência ou faça a prova de vida digital pelo aplicativo Meu INSS.

Portanto, fique atento a prova de vida 2023 para que não ocorra nenhuma suspensão ou corte definitivo em seu benefício.

