Publicado 08/01/2023 06:00

O ano de 2023 iniciou com mudanças no governo federal, por conta da eleição de um novo presidente. Lula assumiu no dia 1º de janeiro e já anunciou algumas de suas propostas para os próximos anos. O empréstimo consignado de 2023 terá alterações no valor por conta do reajuste salarial anunciado, que já começa a valer no mês de janeiro. O piso salarial altera a remuneração de trabalhadores formais e dos beneficiários do INSS. Não sendo diferente dos demais anos, também trará mudanças no empréstimo consignado, já incluídas na primeira folha salarial da Previdência Social. Confira essas mudanças:



O empréstimo consignado é uma linha de crédito que desconta os valores das parcelas diretamente da conta dos beneficiários. A taxa de juros desse empréstimo é mais baixa, pois a inadimplência é mínima, já que desconta o valor da parcela assim que o salário cai em conta.



Mas, existe um limite que os beneficiários podem usar de seu salário para pagar as parcelas, chamada de margem consignável. No ano de 2022, essa margem aumentou de 30% para 35% devido a uma medida provisória, que se tornou a Lei 14.431/2022.



No ano de 2023, ocorre o aumento do salário-mínimo. Portanto, os beneficiários do INSS não poderão receber menos que isso. A diferença do aumento salarial permitirá que esses contratem mais empréstimo consignado. A Previdência Social atualiza as folhas de pagamento na metade do mês, então, no dia 15 de janeiro, aproximadamente, essas mudanças já estarão na folha referente a esse mês.



O valor do empréstimo consignado de 2023 depende do salário recebido pelos beneficiários. Mas, para que você entenda melhor como o cálculo é feito, vou usar de exemplo quem ganha um salário mínimo: aumento de R$ 1.212 para R$ 1.320 equivale a R$ 108 a mais. Considerando a margem de 35%, é possível comprometer R$ 37,80 em cada parcela. Isso libera um empréstimo consignado de R$ 1.380.



De acordo com o calendário de pagamentos do INSS, o primeiro grupo começa a receber no dia 25 de janeiro. O calendário é ordenado pelo último número do benefício do INSS e há uma divisão entre quem ganha um salário-mínimo e mais que isso. Portanto, a partir desse dia, o valor recebido pelos beneficiários deve ser com o reajuste já incluído.



João Adolfo de Souza