Publicado 07/12/2022





A tecnologia nos permite realizar diversas atividades sem sair de casa: pagar contas, fazer compras, fazer reuniões. E essas atividades remotas se intensificaram ainda mais durante a pandemia. Quem tinha a possibilidade de experimentar dessa forma de realizar as atividades notou uma maior comodidade já que não necessitava do deslocamento. Hoje eu trago uma novidade relacionada à saúde. A telemedicina permite que os brasileiros consultem com médicos sem sair de casa e pagando valores bem mais baratos. Você já conhecia essa modalidade? Saiba mais sobre isso.Principalmente na terceira idade , as idas ao médico são frequentes e as pessoas que não possuem plano de saúde precisam aguardar na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, acaba havendo um desgaste físico e emocional para os brasileiros, ainda mais em grandes centros urbanos, pois a demanda de atendimentos é alta. Para os aposentados , consultar de forma particular é algo que foge do orçamento, ainda mais para quem recebe só um salário mínimo , já que o benefício do INSS acaba sendo a única forma de renda e há dificuldade de suprir os gastos diários.



Contudo, a telemedicina veio para revolucionar a forma de consultar. A empresa Doutor Me Atende é um dos exemplos dessa revolução no atendimento clínico. Ele é feito com clínicos gerais sem que o paciente precise sair de casa. Além disso, os profissionais estão disponíveis para atendimento 24 horas por dia e sete dias por semana. Isso diminui o desgaste de quem consulta e também diminui o risco de exposição em clínicas e prontos-socorros.

Assim como nos atendimentos presenciais, o Doutor Me Atende Telemedicina também conta com a aplicação de atestados, receitas e requisições de exames, que são encaminhados através de e-mail e SMS, com assinatura e carimbo do médico responsável. Mas, o melhor disso tudo é que o valor é acessível para os cidadãos. Os planos chegam a R$ 1,80 por dia e você pode agendar atendimento a hora que quiser, seja pelo celular, computador ou tablet.



O link para consultas é esse: https://www.doutormeatende.com.br/ . Nele, você também fica conhecendo os planos e pode contratar o que achar mais vantajoso.