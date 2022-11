Publicado 20/11/2022 06:00

Alguns aposentados e demais beneficiários do INSS vão receber o abono extra, ou 13º salário, a partir do mês de novembro. Apesar de ter ocorrido a antecipação do pagamento desse abono no ano de 2022, muitos não conseguiram receber por não ter havido tempo hábil para tal. Então, o governo federal publicou, juntamente ao decreto da antecipação, a informação de quando seria o pagamento para esse público.





Se você começou a receber o seu benefício do

Os valores começam a chegar na conta dos beneficiários que fazem parte desse grupo a partir da semana que vem, com o calendário respeitando a mesma ordem do pagamento do salário mensal recebido da Previdência Social. Confira se você será contemplado.Se você começou a receber o seu benefício do INSS a partir do mês de maio desse ano, receberá, também, o abono natalino a partir da semana que vem. No ano de 2022, o governo federal liberou, através de um decreto, o pagamento do 13º salário do INSS . Essa antecipação ocorreu de abril a junho. Mas, para alguns beneficiários, não foi possível fazer parte desse público que recebeu os valores antes. O 13º salário é no valor da renda mensal do beneficiário e dividido em duas parcelas de 50% do valor total.



Dessa forma, o governo federal vai começar a pagar na semana que vem e, além disso, será em parcela única. Portanto, como os beneficiários não recebem o valor há um ano cheio, poderão contar com o valor proporcional do salário (referente ao abono natalino) e mais o valor cheio do seu salário (referente ao pagamento mensal). Por exemplo, se o beneficiário ganha um salário mínimo e é segurado há um mês, contará com o valor de R$ 1.212 e mais R$ 101 de 13º salário.



O c alendário de pagamentos segue a ordem do último número do benefício e há uma divisão entre quem ganha um salário mínimo e mais que isso. Como o valor de 13º é pago junto com o salário mensal, ele seguirá o mesmo calendário. Confira as datas de pagamento a seguir: Para quem ganha um salário mínimo: Final 1: 24/11; final 2: 25/11; final 3: 28/11; final 4: 29/11; final 5: 30/11; final 6: 01/12; final 7: 02/12; final 8: 05/12; final 9: 06/12 e final 0: 07/12.

Já para quem ganha mais de um salário mínimo: Final 1 e 6: 01/12; final 2 e 7: 02/12; final 3 e 8: 05/12; final 4 e 9: 06/12 e final 5 e 0: 07/12.









Para você que quer saber mais informações sobre o INSS, finanças, política e economia, pode me acompanhar em meu canal no YouTube João Financeir a e em meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.

João Adolfo de Souza