Publicado 16/11/2022 01:00

O ano de 2022 foi marcado pela liberação de alguns valores esquecidos nos bancos para os brasileiros. Talvez a modalidade mais conhecida seja o dinheiro liberado desde o início do ano pelo Banco Central a quem possui algum valor retido nos bancos. Mas, o que muita gente não sabe é que existem outros valores que podem resgatar, garantindo, assim, uma grana extra para passar esse final de ano. Vou explicar para você cada uma das possibilidades de saque desse dinheiro e como consultar se tem direito.



A primeira modalidade que trago é o dinheiro esquecido do Banco Central. A instituição liberou a consulta de valores pelo Sistema Valores a Receber. Nesse sistema, os brasileiros conseguem verificar se possuem algum dinheiro perdido, seja de contas encerradas com saldo, consórcios não resgatados, taxas cobradas indevidamente dos bancos, dentre outros. O acesso se dá pelo login que o cidadão possui na plataforma gov.br.

Entretanto, para resgatar, é preciso possuir selo prata ou ouro no sistema do Governo Federal. Quando é realizado o cadastro, o selo recebido é o bronze. Mas, para aumentar não é tão complicado. O aumento para o selo prata pode ser feito pela validação facial feita através da foto do contemplado nas bases da CNH; pela validação dos dados pessoais do beneficiário através do internet banking de um dos bancos que sejam credenciados ou pela validação dos dados de usuário e senha do SIGEPE, para os servidores públicos federais.

Já o aumento para o selo ouro pode ser feito pela validação facial através da foto do contemplado junto as bases da Justiça Eleitoral; ou pela validação dos dados com Certificado Digital (compatível com ICP-Brasil), para quem é servidor público. Contudo, o sistema de consultas do Banco Central está em manutenção e sem data prevista para retornar.

A outra modalidade de pagamento é das cotas do PIS/Pasep. Esse valor foi liberado pela Caixa Econômica Federal para quem trabalhou de 1971 a 1988. São cerca de R$ 23,5 milhões em cotas. Para consultar o dinheiro esquecido e solicitar o saque basta entrar no aplicativo oficial do FGTS, internet banking ou agências Caixa. Os herdeiros também terão direito ao valor, basta consultar em seu aplicativo do FGTS na opção “Meus saques”; após “Outras Situações de Saque”; “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador” e inserir uma conta na qual receber.

Não deixe de conferir se você tem algum valor esquecido em qualquer das modalidades. E, para ficar por dentro das informações sobre INSS e finanças, confira meu canal do YouTube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.