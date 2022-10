Publicado 26/10/2022 06:00





Muitas pessoas me perguntam como é possível que os bancos já estejam pagando

O pagamento do 14º salário para os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) já foi anunciado por alguns bancos. O projeto para pagamento desse abono extra vem gerando muita expectativa entre esse público e as instituições financeiras aproveitam para ofertar uma nova linha de crédito. O abono extra está em tramitação na Câmara dos Deputados há dois anos e ainda não teve liberação pelo governo federal. Apesar disso, as instituições financeiras já estão ofertando. Confira como funciona essa antecipação e se vale a pena fazer.Muitas pessoas me perguntam como é possível que os bancos já estejam pagando o 14º salário para aposentados e demais beneficiários do INSS , sendo que o abono extra ainda não foi aprovado em todas as etapas necessárias para um projeto se tornar lei. Por isso, resolvi esclarecer às pessoas sobre essa antecipação ofertada pelas instituições financeiras.



Em primeiro lugar, é importante deixar claro que, apesar de parecer uma boa alternativa para conseguir um dinheiro extra, a antecipação do 14º salário pelos bancos não é tão vantajosa para os beneficiários do INSS. O motivo é que essa liberação do abono é em forma de empréstimo. Portanto, o beneficiário retira o valor equivalente ao abono extra e, após isso, precisará devolver através do pagamento de parcelas com o acréscimo de juros. Quando o projeto de lei que prevê o pagamento do 14º salário for aprovado, não precisará ser devolvido nenhum valor pelos beneficiários. Então, se você puder aguardar a tramitação na Câmara, certamente será a melhor opção para você.



O Projeto de Lei 4367/2020, do 14º salário do INSS, já teve aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Finanças e Tributação e está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ainda precisa ser aprovado na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e na Comissão de Administração e Serviço Público. Após as comissões da Câmara, o projeto ainda vai para o Senado Federal e para a Presidência da República, que pode sancionar ou vetar o pagamento do abono salarial.