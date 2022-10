Publicado 16/10/2022 06:00

Os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vão receber três pagamentos da autarquia a partir da semana que vem. Alguns desses pagamentos são novidades para os cidadãos. Atualmente, o órgão possui cerca de 36 milhões de beneficiários e, desse número, cerca de 60% recebem apenas um salário-mínimo (R$ 1.212). Infelizmente, essas pessoas, muitas vezes, não conseguem suprir as suas necessidades básicas apenas com a renda que recebem do INSS.





O primeiro pagamento que vou falar é o do Por conta disso, precisam contar com auxílios liberados a eles, ou com linhas de crédito que vão garantir alguma renda extra. Nesse sentido, vou falar mais sobre os pagamentos recebidos por esse público.O primeiro pagamento que vou falar é o do salário do INSS . O calendário tem divulgação no ano anterior e é dividido pelo último número do benefício (NB), aquele que tem dez dígitos e serve para identificação do beneficiário. O último número é o que está antes do traço e do dígito verificador. Além disso, há uma divisão entre quem ganha um salário-mínimo e quem ganha mais que isso.



Pois bem, o pagamento do salário do INSS c orrespondente ao mês de outubro começa no dia 25, para quem ganha um salário-mínimo e tem o último número de benefício 1. Os pagamentos referentes a outubro vão até o dia 8 de novembro, para aqueles que ganham mais de um salário-mínimo e que têm o número de benefício final 5 e 0.



O próximo pagamento a ser liberado para os beneficiários é referente a Requisição de Pequeno Valor (RPV) . Esse pagamento é destinado para quem venceu ações judiciais contra o instituto cujo valor é até 60 salários-mínimos. A liberação dos valores é de responsabilidade de cada Tribunal Regional Federal (TRF). Portanto, se você venceu ações contra o INSS, deve consultar no site do seu TRF para ver quanto e quando vai receber.



O terceiro pagamento é do novo cartão benefício do INSS. Esse produto libera mais crédito para os aposentados, pensionistas, BPC e RMV, que podem usar até 5% do seu salário para o pagamento das parcelas contratadas. Os valores já começaram a ser liberados para os beneficiários no dia 19 de setembro. Para a contratação, basta ir até uma instituição financeira de sua confiança e verificar as condições. A taxa de juros desse novo cartão é de 3,06% ao mês, ou seja, mais barato que os demais cartões.



O desconto das parcelas desse novo cartão ocorre de forma direta da conta do beneficiário, como os consignados , mas a sua margem é extra, não interfere na margem do cartão de crédito consignado ou do empréstimo. Além disso, esse cartão permite diversas vantagens, como seguro de vida, auxílio funeral e desconto em farmácias.







