O governo federal divulgou uma nova previsão sobre o salário-mínimo que vai valer a partir do ano de 2023. O aumento divulgado agora é menor que aquele que já havia sido divulgado anteriormente. O motivo para uma previsão menor é que os índices de inflação diminuíram.





O governo federal fez uma estimativa para o salário-mínimo há algum tempo, baseado na inflação em 7,41%, o que elevava o piso salarial nacional para R$1.301,80. Entretanto, de acordo com a nova estimativa, a inflação diminuiu. Agora, o índice apresentado está em 6,54%, o que eleva o salário-mínimo para R$1.291,26. Ou seja, um valor de R$ 79,26 a mais que o salário vigente de R$ 1.212.

No Brasil, o salário-mínimo sofre reajuste de acordo com a inflação, pois, por determinação da Constituição Federal, é preciso manter o poder de compra dos brasileiros. Dessa forma, os trabalhadores e beneficiários do INSS não podem receber menos que esse piso salarial. Confira a expectativa de aumento para o próximo ano.

O INSS também estabelece um teto salarial , ou seja, um valor máximo que o beneficiário pode receber. Em 2022, o teto salarial vigente é de R$ 7.087,22. Com o novo índice de inflação divulgado, esse valor aumentará para R$ 7.550,72. Vale lembrar que o aumento final ocorre somente após o ano acabar. Então, só será possível saber o valor do novo salário quando soubermos o acumulado do ano inteiro.



Com o reajuste salarial , os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS recebem o aumento de margem. Caso esse índice venha a permanecer e o salário-mínimo elevar para R$ 1.291,26, os beneficiários terão R$ 27,74 a mais para a contratação de empréstimo , levando em consideração a margem de 35%.



Esse valor libera consignado de R$ 1.012,4 a mais, aproximadamente. Já para quem recebe o teto salarial, os valores liberados em empréstimo consignado são: uma margem extra de R$ 162 e libera um consignado de R$ 5.912,40.

Apesar de o aumento salarial no Brasil seguir os índices de inflação, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou um estudo que aponta que o salário ideal no Brasil é de R$ 6.388,55. Esses dados levam em consideração gastos básicos como transporte, Educação, alimentação para uma família composta por quatro membros.





João Adolfo de Souza