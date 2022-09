Publicado 21/09/2022 01:00

O pagamento do 14º salário do INSS está sendo muito aguardado pelos beneficiários que precisam de valores para suprir as suas dívidas. Esse valor não precisará ser devolvido posteriormente. O projeto para pagar esse abono surgiu durante a pandemia, por conta do Projeto de Lei 4367/2020, de autoria do Deputado Pompeo de Mattos. O valor deveria ser liberado ainda durante a crise causada pela Covid-19. Contudo, a tramitação acabou atrasando, deixando os beneficiários na espera desse crédito. O 14º salário será pago ainda em 2022? Confira o que falta para ser aprovado.



O projeto do 14º salário já passou pela aprovação de duas comissões da Câmara dos Deputados: a Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Finanças e Tributação, que definiram quem terá direito ao abono extra e os valores pagos para eles. Os beneficiários que vão receber são aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-doença, auxílio-reclusão e auxílio-acidente. Já os valores serão de um até dois salários-mínimos, ou seja, mesmo que o beneficiário ganhe mais que isso de salário, receberá apenas isso.



Muita gente me pergunta quando será o pagamento do 14º salário do INSS. Minha maior expectativa era poder responder que o pagamento vai acontecer ainda esse ano. Porém, pelo cenário atual, é praticamente impossível que o abono ainda saia esse ano. O motivo é que a tramitação vai atrasar ainda mais por conta de um requerimento.



Após as comissões que já votaram no 14º salário, o projeto ainda precisaria passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senado Federal e Presidência da República. Porém, o Deputado Tiago Mitraud encaminhou um requerimento que foi acatado pelo Presidente da Câmara Arthur Lira. Esse documento solicitou a inclusão da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.



Portanto, a votação vai atrasar ainda mais. Além disso, não será possível realizar nenhuma movimentação nesse período eleitoral. Portanto, infelizmente, o 14º salário não será pago ainda em 2022. Não haverá tempo hábil para isso. A expectativa é que o projeto siga em tramitação nos anos posteriores. Esse projeto é de grande ajuda, pois os beneficiários não receberam nenhuma ajuda emergencial durante a pandemia e, agora, ainda sofrem com as altas constantes dos preços dos produtos.



