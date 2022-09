João Adolfo de Souza

Publicado 07/09/2022 06:00

Uma boa notícia para os beneficiários do INSS. Uma ideia legislativa busca o pagamento de um abono extra para os aposentados, pensionistas e quem recebe Benefício de Prestação Continuada ( BPC ) com o valor de R$ 2 mil. Essa ideia foi criada por um cidadão através do portal e-Cidadania e atingiu o número de 20 mil assinaturas necessárias para que vire uma sugestão de projeto de lei no Senado Federal. A ideia do abono extra do INSS foi direcionada ao senador Paulo Paim (PT-RS).

Logo, vou explicar mais informações sobre esse pagamento do INSS e quais os requisitos para receber.



Em primeiro lugar, preciso esclarecer que o pagamento de R$ 2 mil é uma sugestão que ainda nem se tornou projeto de lei. Portanto, há um longo caminho até que o valor seja, de fato, liberado aos beneficiários. De acordo com o cidadão que criou a ideia no e-Cidadania, o abono extra do INSS é necessário para garantir uma qualidade de vida para aqueles que dependem apenas de seu benefício.



constantemente.

Quem teria direito ao abono extra do INSS seriam os aposentados, pensionistas e BPC com renda de até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.636 em 2022. Depois de anos convivendo com os beneficiários, percebi o quanto essas pessoas dependem de renda extra para conseguir quitar todos os gastos que possuem nessa fase da vida. É justo que quem recebe até três salários mínimos ganhe esse pagamento do INSS , principalmente em um momento em que a Economia oscila e os valores dos produtos básicos aumentamconstantemente.



A sugestão está desde o ano de 2021 na Comissão de Direitos Humanos (CDH). O senador Paulo Paim , relator dessa sugestão, precisa encaminhar como um projeto de lei, que passará por todos os trâmites e, se aprovado, começará a ser pago aos aposentados, pensionistas e BPC.