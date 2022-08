Publicado 28/08/2022 06:00

Hoje trago um alerta para os aposentados, pensionistas e quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nos últimos dias, surgiram relatos de beneficiários sobre novos golpes envolvendo o novo cartão benefício do INSS. Esse produto é muito aguardado pelas pessoas que poderão contratá-lo, pois vai liberar mais crédito. Inclusive, já trouxe as informações sobre ele e como poderá ajudar os beneficiários.

Mas, infelizmente, pessoas mal-intencionadas se aproveitam da expectativa sobre a liberação do novo cartão para aplicar golpes aos que tanto esperam para contratarem. Por isso, trouxe informações de como os golpes funcionam para que você fique atento.



O novo cartão benefício do INSS ainda não está liberado, pois a Dataprev está trabalhando na regulamentação. As instituições só podem fazer o pagamento do novo cartão após a liberação do INSS. Por enquanto, o que pode ser feito é um pré-cadastro ao interessado ou então já encaminhar em alguns bancos a solicitação do novo cartão benefício. Assim, quando puder ser pago, o procedimento ocorre de forma mais rápida. Isso precisa ficar bem claro, pois muitas pessoas podem cair em algum golpe achando que já está liberado.



O que vem acontecendo é que o beneficiário interessado se dirige até uma instituição financeira ou, até mesmo, contrata por canais de atendimento, e os atendentes, que na verdade são pessoas mal-intencionadas, informam que é preciso pagar uma taxa antecipada para conseguir encaminhar o contrato.

Outro golpe que vem se mostrando recorrente, funciona da seguinte forma: os golpistas entram em contato com o beneficiário que realizou o pré-cadastro e informam que houve um erro no encaminhamento do contrato e que para reencaminhar, é preciso pagar uma taxa.



Então, é preciso esclarecer que NÃO EXISTE nenhuma cobrança de taxa antecipada, nem para reencaminhar o contrato. As cobranças desse novo cartão serão em conta. Os beneficiários poderão usar até 5% de seu salário para pagamento das parcelas e as taxas de juros são de 3,06% ao mês.



Os mesmos golpes estão ocorrendo com os beneficiários do Auxílio Brasil. Agora, o governo federal autorizou a contratação de empréstimo consignado para esse grupo e, infelizmente, esses também estão sendo vítimas de golpistas. Mas, ele ainda não está liberado, assim como o novo cartão. A previsão de liberação do cartão é dia 20 de setembro e do empréstimo do Auxílio Brasil, no mês de setembro, sem dia específico.



Por isso, é tão importante contratar com uma financeira de confiança, que você já conhece e que possa ouvir relatos de experiências anteriores. Você pode acompanhar o meu canal no Youtube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial. Assim, você fica por dentro das informações corretas sobre os consignados.







João Adolfo de Souza