Arte coluna aposentado 14 agosto 2022 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna aposentado 14 agosto 2022Arte Paulo Márcio

Publicado 14/08/2022 06:00

O novo cartão de crédito para os beneficiários do INSS, também conhecido como cartão benefício do INSS é um produto que libera ainda mais crédito para esses grupos de pessoas. Logo quando foi anunciado, gerou muitas especulações sobre como iria funcionar, quem teria direito e quais os valores liberados para o público contratante.

Agora, como o novo cartão já está aprovado e o presidente Bolsonaro converteu a medida provisória que o liberava em lei, as informações relacionadas a ele já foram divulgadas.



Os beneficiários do INSS, diariamente, me procuram para saber sobre a situação de liberação no novo cartão benefício do INSS, pois há um anseio por um produto que libera ainda mais crédito para esse público que possui diversos gastos com os produtos básicos, além de remédios e que, muitas vezes, sobrevivem apenas com um salário-mínimo de benefício.



Essa situação escancara o quanto os aposentados e pensionistas do INSS necessitam de valores extras para conseguirem dar conta de suas dívidas e o quanto é preciso que os representantes políticos criem propostas públicas para ajudar esse grupo de pessoas.



Quanto ao novo cartão benefício do INSS, é um produto que poderá ser contratado por aposentados, pensionistas e quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC). Seu objetivo é liberar crédito para quem já usou a margem consignável. A margem consignável é o valor máximo que os beneficiários podem usar para o pagamento de parcelas dos consignados. Atualmente, essa margem é de 35% para empréstimo e 5% para cartão de crédito.



O novo cartão benefício do INSS também tem margem de 5%, taxa de juros de 3,06% ao ano e número máximo de parcelas de 84. Os beneficiários podem retirar uma parte do valor através de saque em dinheiro e a outra parte pode ser usada como limite de compras no crédito.



A Dataprev, órgão responsável pela manutenção dos benefícios, está trabalhando na regulamentação para contrato do novo cartão benefício. De acordo com o órgão, os bancos poderão começar a liberar o novo cartão benefício do INSS a partir de 20 de setembro. Mas, essa data é uma previsão e é preciso aguardar a publicação da Instrução Normativa no Diário Oficial da União, que autoriza as instituições a realizarem os contratos.



Para saber mais informações sobre o novo cartão benefício e mais novidades sobre o INSS e finanças, você pode acompanhar meu canal no YouTube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.





João Adolfo de Souza