27/07/2022

Na segunda-feira, dia 25 de julho, os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começaram a receber o seu salário correspondente a esse mês. A liberação do pagamento decorre até o próximo mês, em agosto. Muitos beneficiários, principalmente quem recém começou a receber, possuem dúvidas de como funciona a organização que o INSS utiliza para definir a ordem de pagamentos. Portanto, veja como funciona e, se você já é beneficiário, veja quando poderá fazer o saque.

Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas muitos possuem dúvidas de como funciona o pagamento dos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Frequentemente, os beneficiários questionam a data de pagamento do valor do seu salário de acordo com o calendário de benefícios disponibilizado pelo Instituto, pois não são todos que recebem no mesmo dia.



O INSS organiza de acordo com o último número do benefício previdenciário, aquele que aparece antes do dígito verificador. Para quem não sabe esse número, é possível consultar pela central de atendimento do INSS, no telefone 135, informando o CPF.



Além disso, é possível acessar essa informação no site Meu INSS ou no Aplicativo Meu INSS, onde o beneficiário precisará realizar um cadastro que gera um login e senha para acessar. É importante saber esse número, pois ele serve tanto para saber quando sacar o salário, quanto para saber informações sobre o seu extrato, fazer perícia médica e empréstimos.



Mas, vamos às datas de pagamento desse mês. O calendário de pagamentos é ordenado pelo último número do benefício, como já citado, mas também há uma divisão entre quem recebe um salário mínimo e quem recebe mais.



Para quem recebe um salário mínimo e tem os finais dos benefícios 1 e 2, os pagamentos foram feitos segunda-feira (25) e terça-feira (26), respectivamente. No dia de hoje, quarta- feira (27), recebem aqueles com final 3; na quinta-feira (28), os com final 4; na sexta-feira (29), os com final 5; na segunda-feira (01/08), os com final 6; na terça-feira (02/08), os com final 7; na quarta-feira (03/08), os com final 8; na quinta-feira (04/08), os com final 9 e na sexta-feira (05/08), os com final 0.



Já para quem recebe mais de um salário mínimo, a ordem é a seguinte: No dia 01/08, recebem aqueles com finais 1 e 6; no dia 02/08, aqueles com finais 2 e 7; no dia 03/08, aqueles com finais 3 e 8; no dia 04/08, aqueles com finais 4 e 9 e no dia 05/08, aqueles com finais 5 e 0.

