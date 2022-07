Publicado 10/07/2022 00:00

Atualmente, a principal e mais vantajosa modalidade de crédito para os aposentados e pensionistas do INSS é o consignado. Ele oferta tanto empréstimo quanto cartão de crédito aos segurados. As taxas de juros cobradas são menores em relação às outras linhas existentes no mercado. Apesar disso, há melhorias que podem ser feitas nos consignados para facilitar ainda mais a vida dos contratantes, principalmente dos aposentados e pensionistas, que costumam ter gastos altos, por exemplo com remédios, que encarecem periodicamente. Por isso, sempre vou em busca de soluções que possam tornar ainda mais benéfica a linha de crédito. Portanto, quero trazer uma ótima novidade relacionada a isso!



O empréstimo consignado e o cartão consignado permitem que aposentados e pensionistas do INSS usem até 45% de sua renda para contratar esses produtos (35% para empréstimo, 5% para cartão consignado e 5% para um novo cartão benefício que ainda está sendo regulamentado pelos bancos para ser liberado nos próximos dias). Ou seja, há um limite, conhecido como margem consignável, para que os segurados não acabem usando todo o valor do seu benefício com consignados e evitem o desequilíbrio financeiro.



No ano de 2022, ocorreu o aumento da margem devido a Medida Provisória 1.106/2022. Antes dela, a margem era apenas 30% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito. Isso, sem dúvidas, foi uma grande vitória, pois quem trabalha com liberação de crédito a aposentados e pensionistas assim como eu, sabe das dificuldades enfrentadas por eles diariamente. Principalmente financeiras, pois o valor do benefício não supre as suas necessidades.



Assim, muitos recorrem aos consignados, para conseguirem um valor extra e sanar as dívidas, comprar produtos essenciais e sobreviver aos valores cada vez mais altos. Mas, além da margem de 45%, também há o limite de 9 linhas de consignados. Ou seja, mesmo que os aposentados e pensionistas tenham margem livre, não podem contratar caso já tenham ocupado as 9 linhas.



Porém, esse limite de linhas acaba sendo desnecessário, já que existe uma margem consignável. Por conta disso, me reuni como Presidente do INSS, Guilherme Serrano, em Brasília, para que o limite fosse apenas a margem consignável de 35% e não mais os 9 contratos.



Essa proposta virou uma emenda junto à MP 1.106. A boa notícia é que o fim do limite de 9 linhas de consignados foi aprovada no Congresso Nacional. Agora, aguarda apenas a promulgação oficial.



