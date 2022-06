aposenta29jun - ARTE KIKO

Publicado 29/06/2022 06:00

O ano de 2022 está sendo repleto de surpresas em relação aos empréstimos consignados. Primeiro, tivemos o aumento de margem para 35% que beneficiou os aposentados e pensionistas do INSS e quem ganha Benefício de Prestação Continuada- BPC/Loas. Aliás, esse último grupo só pôde começar a retirar essa linha de crédito esse ano devido a Medida Provisória 1.106/2022, o que podemos considerar uma vitória, já que beneficiários de BPC/Loas, muitas vezes, precisavam complementar a renda e não tinham acesso ao

empréstimo consignado.

Agora, mais uma proposta busca ajudar os contratantes desse crédito: a suspensão da cobrança de empréstimos consignados. Como isso funciona?



Desde que iniciei a minha trajetória com empréstimos consignados, há 19 anos, sempre tive um objetivo muito claro de ajudar quem precisa de algum valor extra, seja para equilibrar as finanças ou realizar algum sonho. Mas, não basta apenas liberar crédito a essas pessoas, é preciso buscar sempre melhores condições e lutar para que os segurados tenham vantagens e possam quitar o crédito contratado, sem que isso impacte negativamente a sua vida financeira.



Por conta disso, o aumento de margem de 30% para 35% foi uma proposta muito positiva para os segurados, pois, muitos precisavam de crédito, mas já haviam usado toda a margem. Dessa forma, puderam contratar mais valores e utiliza-lo da maneira desejada.



Junto à Medida Provisória de aumento de margem, o deputado Ricardo Silva incluiu uma emenda que busca trazer ainda mais vantagens para os aposentados e pensionistas do INSS, assim como militares e servidores públicos. Essa emenda solicita a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos consignados pelo período de 120 dias.



Sendo assim, durante esse período, podem ficar sem pagar as parcelas, desde que solicitem à instituição financeira onde contrataram. Lembrando que os militares e servidores públicos não ganharam a margem a mais, mas poderão usufruir da suspensão dos consignados.



O valor que não foi pago durante esses 120 dias, passa para o final do contrato, sem acréscimo de juros, impostos, ou qualquer encargo além dos que já estavam no contrato. Infelizmente, a suspensão ainda não está valendo. Como é uma emenda junto à Medida Provisória 1.106/2022, precisa passar por votação no Congresso Nacional e ser aprovada.



Suspender o pagamento de parcelas de consignados por 120 dias é uma proposta de grande ajuda e, ainda por cima, não causa nenhum prejuízo aos bancos ou instituições financeiras, já que os segurados vão pagar ao final do seu contrato.



João Adolfo de Souza