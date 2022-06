Arte coluna do aposentado 19-06-2022 - Paulo Márcio

Arte coluna do aposentado 19-06-2022Paulo Márcio

Publicado 19/06/2022 06:00

Os cartões de crédito, muitas vezes, são uma alternativa para os aposentados que precisam complementar a renda. Nessa fase da vida, os gastos costumam aumentar e o valor do benefício não é suficiente para supri-los. Para quem não sabe, os segurados do INSS podem usar 5% de seu benefício para contratar esse

produto. O grande problema é a vulnerabilidade dessas pessoas diante de golpistas.



Em 19 anos de experiência com financeira, já vivenciei muitos casos de golpes contra aposentados envolvendo cartão de crédito. A boa notícia é que existem algumas precauções que os aposentados podem tomar para evitar esses golpes.



Os aposentados e pensionistas são grupos que têm possibilidades de contratar créditos mais baratos, que são os consignados, como empréstimos e cartão de crédito, que possuem taxas menores que as outras modalidades. Muitos se remetem a contratá-los, pois precisam de um valor a mais para suprirem seus gastos. O cartão de crédito costuma ser alvo de fraudes e golpes e é preciso ter muito cuidado ao utiliza-lo

para não sofrer prejuízos.



Entre esses golpes estão aqueles envolvendo ligações ou mensagens, em que golpistas se passam por instituições financeiras, solicitando dados do cartão de crédito e oferecendo produtos. O que pode ser feito nesse caso é nunca repassar nenhum dado por telefone até entrar em contato com o seu banco para se certificar do que a ligação se trata.



Outro golpe muito comum é a abordagem aos aposentados, em que pessoas oferecem ajuda para efetuar operações com o cartão de crédito. A dica para evitar sofrer um golpe nesse caso é: nunca entregue o seu cartão de crédito para outra pessoa, insira você mesmo o aparelho na máquina. Se tiver dificuldades, leve um familiar de confiança junto com você.



Também é preciso ter muito cuidado com compras online. Existem sites maliciosos que “roubam” os dados do cartão de crédito. Além disso, ao inserir os dados no momento da compra, eles podem ficar salvos. Então, evite comprar em computadores que mais pessoas acessam e verifique a procedência do site, pesquisando se é confiável ou não.



Ao contratar cartão de crédito consignado, pesquise sobre a instituição que está te oferecendo esse produto e sobre as experiências de quem já contratou. Fique de olho nas exigências que a instituição faz. Por exemplo, se te oferecerem seguros ou título de capitalização como requisito para conseguir contratar o cartão de crédito, isso chama-se venda casada e é uma prática ilegal.



Toda a atenção é pouca quando se trata de golpes contra aposentados, principalmente envolvendo cartão de crédito. Então, sempre que tiver dúvidas sobre algum procedimento envolvendo esse produto, busque orientação de especialistas ou ajuda de alguém de sua confiança.



“Toda atenção é pouca ao se tratar de golpe contra aposentados. Então sempre que tiver dúvidas, busque

orientação”

João Adolfo de Souza