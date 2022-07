aposenta6jul - ARTE KIKO

Publicado 06/07/2022 00:00

Os consignados são linhas de crédito bem conhecidas entre os aposentados e pensionistas do INSS. A principal característica deles é a taxa mais barata que os demais presentes no mercado. Além dos empréstimos consignados, também há o cartão de crédito consignado, que tem as mesmas utilizações dos

demais e até oferecem opções de valores para sacar. Muitos segurados recorrem a ele para ter um complemento na renda. É muito importante explicar como esse produto funciona para que as pessoas que pensam em fazer a contratação estejam preparadas para as condições que esse produto exige.

Por isso, trago as principais informações sobre o cartão de crédito consignado.

O cartão de crédito consignado possui uma margem consignável, ou seja, um limite de 5% do salário que pode ser usado para pagar as parcelas. Desses 5%, 70% é voltado para saque em dinheiro e 30% para limites em compras.

Então, gera uma cobrança do valor que a pessoa gastou e o pagamento ocorre por desconto na folha, ou seja, quando o salário é depositado, ocorre a compensação. Por conta disso, há a chance de os bancos oferecerem mais vantagens, como juros mais baixos, que são de até 3,06% ao mês. Apesar de isso gerar conforto, exige cautela no uso, para não haver desequilíbrio econômico.

O cartão de crédito consignado também está disponível para outros públicos além dos segurados do INSS. Mas, é preciso que o contratante tenha uma renda mensal, por descontar direto em folha. Ou seja, militares, servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada também podem contratar.

Claro, tudo vai depender de cada banco, alguns podem não oferecer para todos esses grupos.

Quanto aos valores do cartão, são os seguintes: Por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo(R$1212) tem uma margem deR$60,60. Assim, pode retirar em torno de R$ 1166 na conta e R$ 500 de limites para compras. Os valores mudam conforme o salário de cada um.

No ano de 2022, o cartão de crédito consignado também foi liberado para quem recebe BPC/Loas, devido a MP 1.106. Isso foi uma grande vitória, já que esse público, muitas vezes, precisava recorrer a linhas de crédito com taxas mais caras devido a não ter direito aos consignados.

A outra boa notícia em relação a cartão, é que aposentados, pensionistas e BPC/Loas devem ter, em breve, um cartão benefício para uso em locais como farmácias. Será possível utilizar 5% do salário com ele. Mas, ainda não há mais informações sobre esse produto, é preciso passar por votação no Senado e Presidência da República. A expectativa é que logo já esteja liberado!

Em meu canal no YouTube João Financeira e em meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial, você encontra dicas sobre cartão de crédito consignado, empréstimos, finanças e as novidades sobre o INSS.