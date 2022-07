Publicado 20/07/2022 00:00

Os beneficiários do INSS possuem muitas dúvidas em relação aos cartões que são liberados a eles, assim como as suas vantagens, como podem utilizar e quais os valores liberados em cada um. Atualmente, são três cartões voltados para o público que recebe algum benefício da Previdência Social. Um desses cartões, inclusive, é recente e as informações sobre ele são novas, foram divulgadas há pouco tempo. Por isso, vou explicar a funcionalidade de cada um, para que não haja dúvida no momento de solicitar.



Diariamente, recebo dúvida dos beneficiários do INSS em relação aos produtos que liberam crédito a eles. Agora, essas dúvidas aumentaram, pois o governo federal liberou mais um cartão voltado para esse público. No total, são 3 cartões voltados a eles agora.



O primeiro cartão é para receber o benefício mensal no banco. É importante deixar claro que esse cartão não pode ser usado para compras no crédito, pois muitos acabam confundindo esse cartão com o cartão de crédito consignado. Portanto, ele é válido para sacar o dinheiro do benefício que a Previdência Social paga e pode ter alguns benefícios ofertados pelo próprio banco.



O próximo é o cartão de crédito consignado, já conhecido entre os beneficiários do INSS. Ele é liberado na forma de empréstimo aos cidadãos. No ano de 2022, quem recebe Benefício de Prestação Continuada também teve direito a esse produto, graças à Medida Provisória 1.106/2022.



Esse cartão tem uma margem de 5%. A taxa de juros é de 3,06% e quem contrata pode sacar uma parte em dinheiro e a outra parte é voltada para compras no crédito. A fatura dos valores gastos pode ser física, que é enviada por correio, ou digital nos aplicativos bancários.



Os valores do cartão de crédito consignado para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.212) são: margem de R$ 60,60, e isso libera R$ 1.164,00 para saque na conta e mais R$ 490,00 de limite para compras no comércio.



O terceiro cartão é uma novidade para os beneficiários do INSS e BPC, anunciada na Câmara dos Deputados durante a votação da MP 1.106/2022. Ele também terá a margem de 5% e sua utilização é na forma de crédito. Os valores são os mesmos do cartão consignado, já que a margem é a mesma.



O novo cartão aguarda a promulgação oficial para começar a ser liberado. O prazo para a sanção do presidente Bolsonaro é 3 de agosto. Se ele não sancionar até esse dia, ocorre a promulgação automática através do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco.



