Publicado 24/08/2022 06:00

O Ministério da Economia divulgou nova previsão de reajuste do salário-mínimo para o ano de 2023. O reajuste ocorre de acordo com o índice de inflação todos os anos. Conforme divulgou a pasta, a inflação diminuiu. Portanto, os valores do novo salário mínimo informados anteriormente por enquanto não são mais válidos. O piso nacional impacta no valor recebido pelos trabalhadores com carteira assinada, mas, também, no benefício de aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Qual essa nova previsão?



Para o ano de 2023, o Ministério da Economia divulgou a previsão do novo salário-mínimo. A nova previsão foi dada após a divulgação do novo índice de inflação. Anteriormente, esse índice era de 8,89%, que aumentava o salário para R$ 1.319,74. Mas, a inflação acabou diminuindo e, com isso, a previsão do reajuste também recuou.



Agora, a inflação está em 7,02%, o que eleva o salário mínimo para R$ 1.297,08, ou seja, um aumento de R$ 85,08 em relação ao salário atual de R$ 1.212. Porém, essa é apenas uma previsão. Portanto, até a virada do ano, esse valor ainda pode mudar, aumentando ou diminuindo.



É importante sempre lembrar que o reajuste salarial com base apenas na inflação, não gera ganho real para os brasileiros. Isso porque é apenas uma reposição do valor que os cidadãos pagaram pelos produtos durante o ano.



O aumento no salário mínimo também libera mais margem para a contratação de empréstimo consignado pelos aposentados e pensionistas. Por exemplo, quem recebe apenas o piso terá uma margem de mais R$ 29,77 (35% de R$ 85,08), que libera um consignado de R$ 1.094.



O teto salarial do INSS, ou seja, o valor máximo que os beneficiários podem receber do instituto também muda. Caso a inflação permaneça nesse percentual, o teto salarial do INSS vai para R$ 7.584,50, um aumento de R$ 497,50 em relação ao teto atual de R$ 7.087. Quem recebe o teto terá uma margem de R$ 174,12 (35% de R$ 497,5), que libera um consignado de R$ 6.401.

João Adolfo de Souza