Publicado 28/09/2022 06:00

As bancadas no Congresso Nacional são um agrupamento organizado por parlamentares que possuem uma mesma representação política. Ou seja, é uma causa específica que esses representantes defendem de maneira comum. Agora, os aposentados também poderão ter uma bancada que os represente no Congresso Nacional.





Diversos representantes se reuniram para a criação da 'Bancada do Aposentado', que vai defender os direitos desse público e também reivindicar a aprovação de projetos que vão os beneficiar socioeconomicamente. Inclusive, eu sou um dos embaixadores dessa bancada e vou te trazer todas as informações a respeito dela.Por muito tempo, os aposentados pensionistas, quem recebe Benefício de Prestação Continuada ( BPC ) ou qualquer benefício do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vêm sendo esquecidos pelos nossos parlamentares. Por conta disso, a criação de uma bancada que represente esse público se faz muito necessária.



Somente fortalecendo a união dos parlamentares e representantes públicos que defendem a causa previdenciária é que conseguiremos ter força para lutar por projetos que beneficiam esse público. Projetos esses como o 14º salário, Margem Social e a recomposição dos salários, que estão há muito tempo aguardando a aprovação e, quanto mais a tramitação demora, mais os beneficiários ficam à margem, precisando sobreviver com um salário que, muitas vezes, não supre as suas necessidades básicas.



Para dar um exemplo mais concreto sobre como uma 'Bancada dos Aposentados' pode beneficiar esse público, posso citar a situação da prova de vida. Ela deixou de ser presencial após a cobrança de representantes e ativistas que solicitaram a mudança na forma de realizar esse procedimento, facilitando a vida dos aposentados e demais beneficiários.

Dentre os membros que vão compor a 'Bancada dos Aposentados' está o candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro Felipe Brito e o candidato a deputado federal do Rio de Janeiro Antonio Furtado, que vêm de um histórico de luta a favor dos aposentados. E eu, João da João Financeira, sou um dos embaixadores da 'Bancada dos Aposentados'.



João Adolfo de Souza