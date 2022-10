Publicado 05/10/2022 01:00

Os idosos possuem diversos direitos garantidos por Lei através do Estatuto do Idoso. Os direitos são voltados para pessoas com mais de 60 anos. Entretanto, muitas não sabem que podem usufruir desses benefícios que garante a eles economia de tempo e dinheiro. O Estatuto do Idoso foi criado através da Lei 10.741/2003, mas entrou em vigência apenas no ano de 2004. Sempre gosto de falar sobre os direitos dos idosos, para que eles possam solicitar sempre que possível. Confira alguns desses benefícios que falarei em seguida.

Idosos com mais de 60 anos possuem prioridade nos processos judiciais e programas de habitação. No caso dos processos, é preciso que o advogado faça um pedido à justiça para que o processo seja analisado antes dos outros. Já nos casos de programas de habitação, o idoso com mais de 60 anos que tenha o sonho de adquirir a casa própria também tem o direito de pedir a prioridade na fila, seja programa municipal, estadual ou federal.

Outro direito dos idosos é o Benefício de Prestação Continuada- BPC. Esse benefício é voltado para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que nunca tenham contribuído com a Previdência Social. Para conseguir receber, a renda mensal per capita familiar precisa ser de até ¼ do salário-mínimo vigente e precisa ter cadastro único atualizado. O benefício é pago mensalmente, no valor de um salário mínimo.

Os idosos com mais de 60 anos também tem prioridade na restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal libera a restituição conforme calendário estabelecido e o pagamento ocorre primeiro para os idosos, juntamente com pessoas que possuem doenças graves.

Para os idosos com mais de 60 anos também é proibido reajustar os planos de saúde de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Acontece que todos os anos ocorre o reajuste nos planos dos cidadãos, cujo teto é definido pela própria Agência. Entretanto, para idosos é vedado, sem que tenham prejuízo na cobertura do plano.

Para saber mais sobre os seus direitos e benefícios do INSS, assim como dicas de economia e finanças, você pode me acompanhar pelo canal do YouTube João Financeira e pelo meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.