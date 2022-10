João Adolfo de Souza

Publicado 12/10/2022 06:00

O novo cartão benefício do INSS conta com diversas vantagens para os beneficiários. Ele libera mais margem para os aposentados, pensionistas, quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia (RMV). Esse novo cartão começou a ser pago aos beneficiários no dia 19 de setembro, quando a Dataprev, órgão responsável pela manutenção dos benefícios, atualizou a folha de pagamento dos beneficiários. Hoje apresento oito vantagens desse novo produto para que você possa avaliar a sua contratação.



A primeira vantagem do cartão benefício do INSS é que possui margem própria. Ou seja, não influencia na margem do empréstimo consignado ou do cartão de crédito consignado, que possuem 35% e 5% de margem, respectivamente. O novo cartão usa 5%, totalizando 45% de margem para os beneficiários contratarem produtos que liberam crédito a eles.



A segunda vantagem é o desconto em folha, como os demais consignados, dessa forma, a inadimplência é mínima, pois há menos risco de o beneficiário não realizar o pagamento. Isso já permite que falemos sobre o terceiro benefício, que é a cobrança de taxas e juros mais baratas, justamente pela baixa inadimplência. Atualmente, a taxa de juros é de 3,06% ao mês.



Quarta vantagem: assim como os demais cartões, ele permite a compra em lojas físicas e online, na modalidade crédito, também permitindo o parcelamento da compra. A quinta vantagem é que o cartão não possui anuidade.

A sexta e sétima vantagens são o seguro de vida e o auxílio funeral. Ambos são no valor de R$ 2 mil, sem restrição da causa da morte. No caso do seguro de vida, a apólice deve conter a lista de beneficiários do titular do cartão. Em caso do não apontamento de um indivíduo responsável, o benefício poderá ser destinado aos herdeiros, como consta no Código Civil Brasileiro.



Já no caso do auxílio funeral, o valor poderá ser pago em dinheiro, com prazo de até cinco dias úteis ou a partir da prestação de serviços, devendo este ser informado previamente ao beneficiário.



A oitava vantagem é o saque em dinheiro. Até 70% do valor do limite do novo cartão benefício do INSS pode ser sacado em dinheiro pelos beneficiários. Uma ótima opção para quem precisa de dinheiro em espécie, utilizando como preferir.



Para saber mais informações sobre esse cartão benefício do INSS e mais informações sobre o instituto e benefícios, você pode me acompanhar no canal do YouTube João Financeira e em meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.







João Adolfo de Souza