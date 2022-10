Publicado 19/10/2022 06:00





Os aposentados que estão com o nome negativado (“nome sujo”) por conta de dívidas têm a possibilidade de contratar um novo cartão, que surgiu no ano de 2022. Você já deve ter ouvido falar sobre o novo cartão benefício do INSS, que, inclusive, eu já falei algumas vezes. Mas, talvez você não saiba que ele conta com algumas vantagens exclusivas. Além de aposentados, mais beneficiários podem contratar.No ano de 2022, houve a aprovação de um novo cartão benefício para beneficiários do INSS . Esse novo cartão é mais barato que os demais existentes no mercado. Assim como o cartão de crédito consignado, ele conta com desconto das parcelas diretamente da conta de quem contratou. Por isso, sua taxa de juros é de, no máximo, 3,06% ao mês apenas.



Além disso, ele não interfere na margem consignável . Ou seja, os beneficiários que já usaram 35% para empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito consignado também podem contratar. Isso porque, de acordo com a Lei 14.431/2022 que libera o novo cartão, ele terá uma margem de mais 5%.



Portanto, quem está sem margem poderá contratar. Da mesma forma, quem está com o nome em serviços de proteção ao crédito também pode, pois não há consulta. Mas, o novo cartão benefício só está disponível para aposentados, pensionistas, quem recebe Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia.

O que pouca gente sabe é que esse novo cartão benefício conta com vantagens exclusivas para os beneficiários. Ele oportuniza descontos em medicamentos nas farmácias e drogarias, auxílio funeral e seguro de vida. Esses dois últimos são no valor de até R$ 2 mil e cobrem os titulares do cartão e seus herdeiros.



O pagamento desse novo cartão já está autorizado, pois a Dataprev atualizou a folha de pagamentos dos beneficiários, liberando a margem para ele. Se você faz parte de algum desses grupos que têm o direito, poderá entrar em contato com a sua instituição bancária e fazer uma simulação.







João Adolfo de Souza