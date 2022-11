Publicado 13/11/2022 06:00

O 14º salário do INSS é um abono que vai ser pago para os beneficiários. De acordo com o projeto que prevê a sua liberação, os valores serão pagos em dois anos e os beneficiários terão direito a duas parcelas de, no mínimo, um salário-mínimo e, no máximo, dois salários-mínimos.

Porém, é importante esclarecer que o Projeto 4.367/2020 ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados, mas já têm pessoas anunciando o seu pagamento. Tenha atenção, pois essa liberação pode ser um golpe que vem sendo aplicado nos beneficiários. Confira como funciona.



Durante as eleições, os projetos de lei ficam parados para não haver nenhuma interferência nas campanhas eleitorais. O projeto do 14º salário ainda não está aprovado, apesar de haver registros de que muitas pessoas já estão anunciando o seu pagamento com a finalidade de aplicar golpes. Aliás, mesmo que não houvesse a estagnação por conta das eleições, esse projeto dificilmente seria aprovado ainda em 2022, pois há muitas etapas pelas quais ainda precisa passar.



O projeto de lei é de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PL 4367/2020) e, até o momento, teve aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Finanças e Tributação e está agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após a aprovação nessa, ainda passará pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, uma Comissão Especial, cujo os membros são definidos pelo presidente da Câmara dos Deputados e, por fim, Senado Federal e Presidência da República.



Portanto, sabendo da expectativa dos beneficiários do INSS para receberem esse abono, muitas pessoas mal intencionadas estão aplicando golpes informando que o 14º salário já está sendo pago. A abordagem funciona da seguinte maneira, de acordo com relatos das vítimas: o beneficiário é abordado por alguma pessoa que se diz agente financeiro e esse informa que o 14º salário do INSS já está liberado.

Mas que para receber o beneficiário precisa fazer o pagamento antecipado de algum valor. Portanto, tenha muito cuidado com isso, pois é golpe! Quando o 14º salário for aprovado pelo governo, não será preciso fazer nenhum pagamento antecipado para receber. O valor entrará automaticamente na conta em que recebe o benefício. Além disso, não será preciso devolver nenhum valor após o recebimento.



Para saber mais informações sobre o INSS e finanças, você pode me acompanhar no canal do YouTube João Financeira e em meu perfil do Instagram @joaofinanceiraoficial.







João Adolfo de Souza