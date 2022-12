Publicado 04/12/2022 06:00





No ano de 2022, a prova de vida do INSS mudou sua forma de ser feita. Agora, não é mais preciso se deslocar até as agências bancárias para realizar o procedimento. O governo federal vai usar mecanismos através do cruzamento de dados dos beneficiários, que estão presentes nos sistemas do governo em escala municipal, estadual e federal. Essa forma de análise dos dados serve para auxiliar os beneficiários do INSS que possuem alguma dificuldade de deslocamento, mas também facilita a vida de todos, pois não precisam tomar de seu tempo para ir até o banco comprovarem que estão vivos. Mas, como deverá funcionar esse processo a partir de agora? Vou explicar em seguida: prova de vida do INSS é muito importante para comprovar que o beneficiário está vivo e apto a receber o benefício. Dessa forma, ajuda a evitar fraudes e golpes envolvendo o INSS e que pessoas que não seguem os critérios recebam. Mas, como o procedimento é obrigatório e quem não o fizer corre o risco de perder o benefício, muitas pessoas acabavam encontrando dificuldades para irem até a agência, ou precisavam da ajuda de terceiros.



No ano de 2022, o governo federal apresentou as mudanças na prova de vida, que será por cruzamento de dados presentes nos sistemas do governo. Os dados que serão considerados como comprovação para os beneficiários são: Comprovante de votação em eleições; consultas no Sistema Único de Saúde (SUS); acesso ao app ou site Meu INSS; registro de vacinação; perícia médica no INSS; Declaração do Impostode Renda; emissão ou renovação de documentos oficiais, por exemplo, identidade, CNH, CTPS; atualização do Cadastro Único; recebimento de benefício com reconhecimento biométrico; cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito, ou de segurança pública.



Em 2022, não está ocorrendo a suspensão dos benefícios por falta de prova de vida, pois a Previdência Social tem até o último dia do ano para se adaptar às mudanças. A suspensão volta a ocorrer no ano que vem. Mas, caso comprovada alguma fraude nesse meio tempo, certamente terá que ocorrer a devolução dos valores.



Se não for possível a realização da prova de vida do INSS por meio do cruzamento de dados, o INSS vai emitir uma notificação para os beneficiários. Dessa forma, será preciso ir até a agência. Além disso, é possível fazer a prova de vida digital pelo site ou aplicativo Meu INSS





João Adolfo de Souza