Publicado 30/11/2022 06:00

Os beneficiários do INSS estão aguardando o julgamento da Revisão da Vida Toda no Supremo Tribunal Federal (STF). A presidente do STF, ministra Rosa Weber, colocou o julgamento em pauta no dia 23 de novembro. Mas, não ocorreu a decisão nesse dia. Depois, a nova data prevista era dia 25 de novembro, mas também não ocorreu o julgamento. Agora, a votação deve ocorrer no dia de hoje, 30 de novembro, conforme está inserido no cronograma do STF, já atualizado na plataforma.