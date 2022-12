Publicado 28/12/2022 06:00

Os brasileiros que possuem dinheiro esquecido nos bancos poderão consultar os valores e solicitar o resgate após o Banco Central (BC) liberar essa possibilidade para eles. Muitas pessoas acabam deixando algum valor nos bancos, seja por encerrar as contas com saldo, por terem pago algum valor de taxa indevida, por descontos em duplicidade, dentre outros motivos.

Então, para poderem reaver esses valores, poderão acessar o sistema criado pela própria instituição. As consultas foram divididas em duas fases, pois eram muitas pessoas beneficiadas. A primeira fase já se encerrou, agora o sistema passa por manutenção para que as pessoas possam consultar na segunda fase. Entenda como.O Banco Central criou a plataforma Valores a Receber para que os brasileiros possam consultar se possuem algum valor retido em alguma conta e, dessa forma, resgatarem esses valores. São milhões de pessoas que podem receber algum valor que ficou esquecido nos bancos. Como já falado, são diversas as modalidades de valores esquecidos, como saldo que sobrou de contas encerradas, valores pagos em duplicidade, taxas cobradas indevidamente, consórcios não resgatados, etc.