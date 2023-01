João Adolfo de Souza

Arte coluna aposentado 29 janeiro 2023 - Arte Paulo Esper

Apesar de os No ano de 2023, os aposentados e demais beneficiários do INSS poderão contratar mais valores em empréstimo consignado. Essa possibilidade é por conta do aumento do piso salarial nacional. Todos os anos, os beneficiários ganham uma chance a mais para contratar, mesmo que já tenham usado toda a sua margem, pois a diferença do salário novo para o antigo permite a consignação usando o percentual máximo de 35%. Com o reajuste atual, os beneficiários poderão fazer a contratação de mais de R$ 1.150, dependendo da sua renda mensal. Veja mais informações de como funciona em seguida.Apesar de os aposentados e beneficiários do INSS estarem aguardando um reajuste salarial maior, que iria para R$ 1.320, conforme proposto pelo atual presidente Lula, o valor que realmente começou a ser pago é de R$ 1.302. Esse valor foi estabelecido em medida provisória já no ano de 2022, pelo então presidente Bolsonaro.



De acordo com a equipe do atual presidente Lula, não foi possível aumentar para os R$1.320, pois não havia recursos orçamentários suficientes para isso durante o ano inteiro. Então, os brasileiros receberam o reajuste de 7,43%, que elevo o mínimo para a R$ 1.302, ou seja, R$ 90 a mais em relação ao salário mínimo antigo de R$ 1.212.

Contudo, o ministro do trabalho, Luiz Marinho, já divulgou que o governo federal pretende rever esse valor de salário atual. A expectativa é estabelecer uma política de valorização do salário-mínimo no Brasil. Nos quatro últimos anos, o reajuste foi apenas de acordo com a inflação, ou seja, não houve ganho real. Já nos governos Lula e Dilma, havia uma política de valorização que aumentava o salário de acordo com a inflação mais o PIB. O ministro pretende trazer uma proposta nesse sentido.





O aumento do salário-mínimo também traz um aumento de margem . Os beneficiários podem usar 35% de sua renda para o pagamento de parcelas de empréstimo consignado . O salário de R$ 1.302 permite contratar um valor a mais de R$ 1.150 aproximadamente. A margem (valor das parcelas) é de R$ 31,50, que corresponde a 35% de R$ 90, que é a diferença do salário anterior e atual.