Publicado 22/01/2023 06:00

A Dataprev, que faz a atualização e emissão das folhas de pagamento dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), anunciou que a liberação de alguns valores solicitados referentes à linha de crédito consignado vai atrasar. Esse atraso é por conta da alta demanda que as instituições financeiras receberam quando houve o reajuste salarial. Dessa forma, a Dataprev precisa fazer a análise e cálculo de todos esses solicitantes. Abaixo trago mais informações sobre a previsão dos pagamentos desses valores.



O aumento do salário mínimo em 2023 possibilitou que os beneficiários do INSS, mesmo aqueles que já haviam usado toda a margem no ano anterior, pudessem contratar mais valores em consignados. Isso porque a diferença em relação ao salário anterior permite o uso de um percentual para pagar em parcelas.





Sabendo disso, os beneficiários acabaram encaminhando o pedido de empréstimo usando o valor de reajuste salarial. Sendo assim, contataram uma instituição financeira, que fez o encaminhamento. Então, esse valor usado para a contratação de empréstimo consignado precisa constar na folha de pagamentos do beneficiário. Como a demanda de encaminhamentos do empréstimo com o aumento de salário mínimo foi alta, não houve tempo hábil para a análise, cálculo e inclusão dos valores que seriam liberados de empréstimo, tampouco o valor das parcelas na folha desse mês.



Vale lembrar que o calendário INSS de 2023 já inicia no dia 25 de janeiro e a Dataprev não conseguiu atualizar com esses dados dos consignados até essa data. Mas, os beneficiários não precisam se preocupar com esse atraso de pagamento dos consignados do INSS . De acordo com a própria Dataprev, essa situação deve ser regularizada até o final do próximo mês.







João Adolfo de Souza