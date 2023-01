Arte coluna aposentado_25 janeiro 2023 - Arte Paulo Esper

Arte coluna aposentado_25 janeiro 2023Arte Paulo Esper

Publicado 25/01/2023 06:00 | Atualizado 25/01/2023 14:27

O salário mínimo do Brasil teve o reajuste obrigatório que começou a valer no mês de janeiro. Todos os anos, o aumento deve acontecer de acordo com a inflação do ano anterior, na tentativa de manter o poder de compra dos brasileiros. O valor do piso salarial nacional é de R$ 1.302, conforme assinatura de medida provisória por Bolsonaro ainda no ano de 2022.







O presidente Lula prometeu o

Contudo, durante a campanha eleitoral, o presidente Lula propôs um aumento ainda maior, que iria para R$ 1.320. Esse aumento acabou não ocorrendo, mas Lula e sua equipe já divulgaram que estão prevendo um novo aumento para o mês de maio. Confira.O presidente Lula prometeu o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 em sua campanha eleitoral. Mas, esse valor acabou não sendo pago, pois era preciso que o mandatário assinasse uma medida liberando o pagamento. Infelizmente, essa medida não foi assinada, pois verificou-se que não haveria recursos suficientes para a continuação do pagamento do valor maior durante o ano inteiro. Dessa forma, acabou valendo o salário que já havia sido definido por Bolsonaro, que é de R$ 1.302.



Esse fato decepcionou tanto os trabalhadores quanto os beneficiários do INSS, que contavam com a liberação do valor maior de piso salarial. Esses públicos não podem receber menos que o salário mínimo definido pelo governo federal e estavam na expectativa de que fosse o valor prometido por Lula.

Apesar de não estar valendo o piso de R$ 1.320, como prometeu Lula, uma notícia anunciada no dia 18 de janeiro retomou as esperanças dos brasileiros. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a expectativa é realizar uma análise para aumentar além do valor atual de R$ 1.302.





De acordo com ele, o governo federal vai fazer uma análise do salário mínimo no mês de maio. O ministro não quis se comprometer com valores, pois é preciso fazer um estudo prévio de qual o recurso disponível para ter uma continuidade durante o ano inteiro. Outra informação divulgada é a pretensão de retomar a política de valorização do salário mínimo



Nos governos Lula e Dilma, além da inflação, era considerado o PIB para reajustar o salário-mínimo no Brasil. Essa política acabou descartada nos mandatos de Temer. E é isso que o governo atual pretende retomar, para garantir reposição e ganho real no piso salarial nacional. Vale lembrar que o calendário do INSS já começa hoje (25) e vai de acordo com o último número de benefício. Portanto, o valor recebido pelos beneficiários será de R$ 1.302, para quem ganha o piso nesses primeiros meses, até a mudança pretendida pelo ministro do Trabalho.