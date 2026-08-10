Aristóteles Drummond - Aristóteles Drummond

Aristóteles DrummondAristóteles Drummond

Publicado 10/08/2026 00:00

A história é importante para as novas gerações. Desde a moderna, testemunhada pelos pais e avós dos jovens de hoje, até a mais antiga, com fatos ocorridos há séculos.

No Brasil, é viva a memória do presidente JK, homem identificado com a construção de Brasília e com o otimismo. Teve a grandeza de conceder anistia aos militares da Aeronáutica que promoveram dois movimentos contra ele, além da coragem de atrair para o Brasil importantes multinacionais, como as indústrias automobilística e naval.Sofreu injustiças, perseguições e ameaças por calúnias que o apontavam como rico, embora tenha morrido pobre. Foi muito traído e perdeu os direitos políticos, principalmente por exigência de Carlos Lacerda, que o temia como concorrente na eleição que não houve. Mesmo assim, JK o recebeu no exílio em sua casa quando Lacerda rompeu com a Revolução da qual se considerava dono.

Mas o pior ocorreu na reunião ministerial da cassação do seu mandato de senador. Na ocasião, o marechal Juarez Távora disse que não podia votar, pois concorreu com ele em 1955 e foi derrotado. No entanto, Milton Campos votou pela cassação, mesmo tendo convivido com JK na política mineira, tendo sido seu predecessor no governo e sabendo que eram de partidos opostos.

Nesta reunião, só um ministro votou contra, com a coragem e a dignidade que marcaram sua vida: Roberto Campos. O então poderoso Ministro da Economia chegou a colocar o cargo à disposição, mas o Presidente Castelo liberou seu ministro para votar com liberdade. O próprio presidente Castelo Branco, homem de bem, poderia ter resistido às pressões. Afinal, pediu e recebeu o voto de JK para ser presidente. Coisas da história... e da política.JK, na verdade, foi mais um realizador — visionário, até — do que um político clássico. Por isso, será sempre lembrado pelo que fez em projetos e obras, além de seu legado de correção nas relações com a classe política.

Já na atual política, tem ocorrido de lideranças abandonarem pelo caminho companheiros atingidos por problemas. Ninguém assume responsabilidades. JK, no dia 12 de setembro, estaria completando 124 anos.

Aristóteles Drummond é jornalista