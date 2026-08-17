Aristóteles Drummond - Aristóteles Drummond

Aristóteles DrummondAristóteles Drummond

Publicado 17/08/2026 00:00

O presidente Lula pode não ser reeleito, mas não o será por falta de competência política. Sua trajetória é ímpar nas democracias, até pela longevidade, paciência e coerência. Seus erros ocorrem mais por conta de uma visão deturpada e ultrapassada de temas econômicos que hoje orientam políticos e governantes a errarem ou acertarem na gestão pública. E, quando erram, pagam.

Esta eleição coloca sua habilidade à prova ao alimentar uma polarização que o elegeu e que ele quer ver se repetir agora. Em 2022, sendo oposição, prometeu muito; mas, em 2026, é cobrado pelo que não fez. Apesar disso, sobrevive pela rejeição ao antecessor, que gerou tantas trapalhadas e erros políticos que perdeu uma reeleição quase certa pelo acúmulo de bobagens.

Bolsonaro não ouvia ninguém – exceto seu notável ministro Paulo Guedes – e passou o governo gerando atritos com tudo e com todos. Derrotado, perdeu o juízo, acabou preso e indicou um filho para seu lugar de forma monocrática. Não consultou ninguém, como é de seu feitio. Em mais duas semanas teremos nas livrarias o livro do Brigadeiro Carlos Alberto Almeida Jr. contando sobre os delírios do então presidente.

Só Lula, se cometer algum erro, pode favorecer a eleição de Flávio. Lula tentou um vice “puro-sangue”, mas, ao perceber que poderia ser um erro fatal, recuou e, repetindo o acerto anterior, manteve o mesmo vice.

Agora dialoga com os presidentes da Câmara e do Senado em um jantar privado na casa do ministro Alexandre de Moraes. É inacreditável que o destino tenha levado um país como o Brasil a esta opção em um momento tão delicado pelo qual passa, assim como o mundo.

Tudo isso no mesmo país que, há séculos, tinha exemplos de excelência na política pela liderança e pelo talento, como no Império e, depois, com Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, JK, além de exemplos de austeridade e responsabilidade como os militares de 64. O que terá acontecido?!

Aristóteles Drummond é jornalista