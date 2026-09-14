Aristóteles Drummond - Aristóteles Drummond

Aristóteles DrummondAristóteles Drummond

Publicado 14/09/2026 00:00

A Câmara Municipal do Rio foi garimpar uma pérola da cidadania, da fé e da entrega a boas causas em pessoas que procuram se abrigar no anonimato. São vocações para a solidariedade, o acolhimento, a esperança e a perseverança, com base na fé cristã e no compromisso de servir. E encontrou tudo isso na Sra. Clara Trussardi Magalhães, homenageada recentemente.

Clara Magalhães é filha de um casal exemplar na vida brasileira, Maricy e Romeu Trussardi. Ele foi empresário — alçado à presidência da Associação Comercial de São Paulo —, desportista e homem de fé. Formou com a mulher, Maricy Rodrigues Trussardi, um casal voltado para a pregação da fé, dos valores cristãos, da família e da solidariedade social. Homem empreendedor, honrou o legado do pai e teve nos 12 filhos empreendedores e trabalhadores. Hoje, o grupo, ligado ao setor têxtil, à moda e ao comércio da moda, é dirigido por muitos de seus filhos e já conta com netos em atividade. O sucesso pessoal e empresarial nunca afetou a simplicidade e a generosidade do casal. A causa da família, da caridade e da ação social muito deve a esse casal que marcou, como exemplo, os anos sessenta, setenta e oitenta de São Paulo e do Brasil. Clara fundou e dirige a mais importante casa comercial dedicada a artigos religiosos de alto nível, presente no mais importante shopping da Zona Sul do Rio.

Clara casou-se com outra figura digna da admiração e do reconhecimento de todos, Thomaz Magalhães, que herdou do ilustre pai o compromisso social e cívico. Empresário dinâmico e inovador, Thomaz marcou sua geração. Acometido por um acidente sofrido como desportista de relevo no hipismo, assumiu a causa do exemplo da fé e da determinação na superação de limitações, sem prejuízo de seus compromissos empresariais e familiares. Referência exemplar, vem marcando a vida do Rio de Janeiro.

Ao tomar essa iniciativa, a Câmara do Rio lavrou um tento. Mostrou que a sociedade possui valores exemplares na militância do bem, com lastro na fé e no compromisso social longe dos holofotes. Gente que se dedica a servir, e não a se exibir.

O legado de Maricy e Romeu Trussardi constitui-se hoje em um patrimônio das boas causas, dos exemplos de fé, da militância da caridade, da solidariedade e do empreendedorismo. As diferentes empresas dos irmãos possuem todas as marcas da qualidade, do bom gosto e da inovação, lastros do acolhimento do mercado, hoje nacional. As lojas e produtos da marca Trussardi estão atualmente em todo o Brasil, empregando, pagando impostos e fazendo circular a riqueza.

No Rio, moram também Gloria Severiano Ribeiro e muitos de seus filhos, todos atuando no trabalho, no empreendedorismo e na solidariedade social. Ela é casada com Luiz Severiano Ribeiro, herdeiro e continuador da grande obra do pai e do avô, benfeitores do cinema brasileiro como produtores e exibidores, que souberam renovar e inovar.

A feliz iniciativa da Câmara Municipal mostra que vale a pena destacar gente que faz, que faz bem e que faz para o bem.

A discreta, generosa e iluminada Clara Magalhães é um exemplo de que a sociedade gera agentes do bem, que mantêm vivo o compromisso do sentimento de servir ao próximo.

Aristóteles Drtmmond é jornalista