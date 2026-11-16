Aristóteles Drummond - Arte Gerada por IA

Aristóteles DrummondArte Gerada por IA

Publicado 16/11/2026 00:00

A queda de qualidade na classe política deve ser avaliada com coragem e realismo. Está claro que ninguém chega aos cargos eletivos, nos diferentes legislativos e executivos, sem o voto popular.



E o mesmo eleitorado que elegeu o senador Cleitinho, em Minas, poucas décadas atrás elegeu Milton Campos, JK, Magalhães Pinto e Israel Pinheiro; todos estadistas reconhecidos. Sem contar com os indicados pelos militares, como Rondon Pacheco, Aureliano Chaves e Francelino Pereira, estes com mandatos de deputados federais e boas gestões. Não há comparação na qualidade da representação popular saída das urnas da virada do século para cá.



A exaltação do “estado democrático de direito”, na verdade, tem pouco contribuído para a qualidade das camadas mais sofridas da população, que carece não só de melhores serviços públicos como de preparo para aumentar a produtividade e os salários.



A economia tem sido prejudicada pela excessiva regulamentação, carga fiscal, legislação trabalhista inibidora do empregar. Não afeta os mais ricos, mas limita o investimento no mercado nacional. A exportação, embora seja um fator positivo, tem sido majoritariamente de produtos primários, sem valor agregado e sem favorecer a melhor produtividade e distribuição de renda. Não existe progresso sem liberalismo econômico em nenhum lugar do mundo.



O regime chegou a tal ponto que parece que finalmente as elites empresariais concluíram que devem voltar à vida pública que chegaram a integrar.



Os mais jovens devem saber que os banqueiros Moreira Salles (Unibanco), Magalhães Pinto (Nacional), Gastão Vidigal (Mercantil de São Paulo), Clemente Mariani (Banco da Bahia) foram ministros, assim como foram senadores os empresários Pessoa de Queiroz, Ermírio de Moraes, Corrêa da Costa, Albano Franco, Jônice Tristão e outros. No Congresso, também estiveram acadêmicos que vieram a brilhar no Supremo como Paulo Brossard, Oscar Corrêa, Bilac Pinto, Adauto Lúcio Cardoso.



Hoje, porém, parece que tanto as elites como o eleitorado têm tido posturas negativas; uns votando e outros se omitindo. A sociedade, e não apenas uma corrente ideológica, tem sido também responsável pela proteção a bandidos que infelicitam o país com a violência na inibição à ação política, cerceada e criticada.



O país pede uma reflexão de sentido responsável e voltada para a realidade de quem não tem carro blindado nem plano de saúde.



