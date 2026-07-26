Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 26/07/2026 12:42

Antes de chegar ao perdão, vamos falar de “A raiz que habita na eternidade”. Do que se trata? No livro A Chave para a Teosofia, a autora refere-se a essa raiz como o Ego que encarna, “quer o consideremos um ‘Anjo’, um ‘Espírito’ ou uma Força. De acordo com a Teosofia, o “nosso Ego encarnado era um ‘deus’ em sua origem, mas desde a sua ‘queda na matéria’, tendo que encarnar sucessivamente, ele não é mais um deus livre e feliz, mas um pobre peregrino a caminho de recuperar o que perdeu.”

- E o que é que regula a duração ou as qualidades especiais dessas encarnações?

- O Karma, a lei universal da justiça retributiva, pois o Karma, nos seus efeitos, é um corretor infalível da injustiça humana e de todas as falhas da natureza; um ajustador severo dos erros; uma lei retributiva que recompensa e pune com igual imparcialidade.

O que Jesus falou sobre o Karma? H. P. Blavatsky responde:

- A frase de Jesus: “Com a medida com que medirdes, sereis medidos” (Mateus, vii, 2) não aponta para qualquer esperança de misericórdia futura ou salvação por procuração. É por isso que, reconhecendo como reconhecemos na nossa filosofia a justiça desta afirmação, que podemos recomendar com toda veemência a misericórdia, a caridade e o perdão das ofensas mútuas.”

Não resistir ao mal e retribuir o mal com o bem são também preceitos budistas, pregados pela primeira vez em vista da implacabilidade da lei cármica. Assim, “o homem, fazer justiça com as próprias mãos é, de qualquer forma, uma presunção sacrílega. A lei humana pode usar medidas restritivas, não punitivas. Mas o homem que, acreditando no Karma, ainda se vinga e se recusa a perdoar todas as ofensas, retribuindo assim o bem pelo mal, é um criminoso e só prejudica a si mesmo a longo prazo”.

Nossa missão primordial é progredir e ajudar toda a natureza física a progredir. Nossa atividade é o meio que nos foi outorgado. Somos cooperadores da Natureza. E este é um encargo digno de se conquistar. Façamos por merecê-lo. Podemos. Vamos!