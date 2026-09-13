Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 13/09/2026 00:00

Segundo o escritor Herman Hesse (autor de Sidarta, Demian e O Lobo da Estepe) “Quanto mais você amadurece, mais jovem fica”. Ou Com a maturidade, fica-se mais jovem, que é o título de outro livro dele. Esta afirmação é bem curiosa. O que significa amadurecer? Por que isso nos tornaria mais jovens? Quem poderia avaliar se amadurecemos? Nós mesmos ou aqueles que convivem conosco?

A jovialidade é um estado de espírito e inteligente é aquele que consegue mantê-lo ao longo dos anos. Para o sábio, diz um ditado, o suficiente é abundância. Uma boa filosofia de vida deve ajudar bastante no processo de amadurecimento.

Viver, envelhecer e amadurecer com sabedoria é uma arte e requer empenho, atenção, zelo, aceitação, contentamento, encantamento.

Outro dia, ao ouvir esta frase: “Chega uma hora em que é preciso mudar de vida”, me ocorreu completá-la da seguinte maneira: “porque se você não mudar de vida, você pode ficar sem vida para mudar”. Sim, às vezes insistimos em viver de um modo destrutivo, que não conseguimos ou não queremos abandonar, até que a vida vem e dá um basta. Aí somos obrigados a fazer as mudanças que estávamos adiando. Sábio é aquele que percebe as mudanças das estações, quando ciclos começam e terminam.

A vida proporciona inúmeras possibilidades de crescimento, de expansão de consciência, de florescimento. Para isso é necessário manter um espírito de busca permanente, de abertura para os sinais que cada dia nos oferece. Por exemplo, este pensamento magnífico de um personagem de Herman Hesse: “Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.”

A leitura de seus livros pode ser fonte de inspiração e amadurecimento. Aproveitemos. Podemos. Vamos!





