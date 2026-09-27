Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 27/09/2026 00:00

Para alguns astrólogos, a Era de Aquário já começou; para outros, ainda vai demorar mais ou menos um século. Porém, como a natureza não dá saltos, flashes desta nova era já podem ser percebidos e sentidos. E quais são alguns de seus sinais?

Em palestra para o ITC (International Theosophy Conferences – ver website com palestras, livros e vídeos preciosos de Teosofia), James Tepfer nos diz:

“Passando à Era de Aquário, aprendemos que a ênfase recairá sobre o pensamento, sobre verdades universais, sobre princípios impessoais — científicos e éticos. Por outras palavras, a busca interior de conhecimento espiritual entre todos os inovadores pioneiros conduzirá ao cultivo consciente de uma 'intelectualidade espiritual'.

Tepfer acrescenta que “Na civilização aquariana do futuro, as pessoas poderão muito bem aprender a arte do silêncio ponderado e compassivo como um solvente alquímico para o abuso e o uso indevido generalizados da fala.”

A prática da meditação também deverá crescer de importância: “… é bem possível que, no futuro, a meditação diária seja tão natural como tomar um ducha para limpar o corpo. A meditação (ou a limpeza do coração e da mente através do foco purificador em ideais espirituais) deixará, assim, de ser algo exclusivo das filosofias orientais ou do misticismo cristão e sufi. De facto, a meditação combinada com o serviço universal constituirá os dois pilares da saúde espiritual, psicológica e moral.”

Cada vez mais, Ciência e Religião irão se aproximar naquilo que é mais autêntico e universal, livres de dogmas e preconceitos limitantes. A alma de multidões de seres já anseiam por este momento e, certamente, muitos de nós já estamos experienciando essas mutações. Sigamos. Podemos. Vamos!

