Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 04/10/2026 00:00

Na minha família, não me lembro de alguém com gosto pela escrita, a não ser a tia Nilza, irmã de meu pai e que era Irmã de Caridade. Em seu claustro de doçura ela escrevia cartas adoráveis para minha mãe, contava casos, fazia perguntas e a orientava sobre a melhor maneira de lidar com meu pai, o primeiro de uma família de 15 filhos. Seu estilo era elegante, simples e fluido, como sua letra. Dava gosto lê-la, mais que ouvi-la. As palavras eram como que desenhadas pela ponta afiada da caneta tinteiro.

Sempre gostei de escrever e de receber cartas escritas à mão. Era meio mágico. Tudo contava: o tempo de espera, a ansiedade, a emoção de abrir o envelope e ver o conteúdo revelando-se pouco a pouco.

Minha terra natal – Ponte Nova-MG – é terra de grandes escritores, mas ninguém possuía um estilo tão erudito e refinado como o professor Mário Clímaco, verdadeiramente um homem de letras, assim como a onipresente dona Laene T. Mucci, poeta maior. Pessoas assim são peças raras que marcam um lugar, preenchendo-o de dignidade. Escritores e artistas talentosos, pessoas cultas e sensíveis, ou gente simples e cheias de originalidade dão à sua “aldeia” um toque universal, elevando-a do lugar-comum às mais altas esferas.

Nossa terra está plantada em nós. Nesse terreno sagrado são lançadas sementes de pessoas que fazem a diferença nos campos mais diversificados: político, econômico, artístico-cultural-musical, educacional, esportivo, científico, religioso e tantos mais.

Ao pensar nesse legado, recordo estes versos que li quando rapaz inscritos em letras de ouro no mural de uma grande loja da cidade: “Na ciranda das horas centenárias, brincaram de roda as rodas de teus engenhos, e te fizeram grande e te fizeram bela, a arte e o engenho de teus filhos”. Nunca os esqueci.

Com alguns desafetos e muitos afetos, assim vai sendo construído nosso destino, desde menino. E aqui estamos, continuando a semeadura. Queremos. Vamos!