Publicado 03/12/2023 00:00

"Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." (João 13:14,15).



Queridos líderes, colaboradores, amigos e todos que buscam inspiração para liderar, hoje, quero abordar um conceito de liderança profundamente enraizado na humildade e no serviço ao próximo: a liderança servidora, exemplificada de forma mais pura e eficaz por Jesus Cristo. Refiro-me ao episódio em que o Mestre dos mestres lavou os pés dos seus discípulos.



Esta cena, descrita em João 13:4-5, onde Jesus, o Líder, humilha-se para realizar uma tarefa comumente atribuída aos servos mais humildes da época, oferece uma poderosa lição de liderança. "Depois, despejou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura." Com esse ato, Jesus quebrou todos os paradigmas de poder e hierarquia da época e nos ensinou o verdadeiro significado da liderança.



Mas como aplicar a liderança servidora hoje? Em um mundo cada vez mais focado no sucesso e no status, a ideia de servir pode parecer contraditória. No entanto, é nesse contexto que a liderança servidora se destaca. Ela promove a humildade, a empatia e a verdadeira compreensão das necessidades dos outros, fundamentais para criar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.



Ao abraçar a liderança servidora, os líderes tornam-se modelos ao promover uma cultura de respeito mútuo e colaboração. Eles demonstram que não estão acima de nenhuma tarefa, entendem os desafios dos colaboradores e estão dispostos a trabalhar ao lado deles para superá-los. Esta abordagem promove um sentimento de comunidade e pertencimento crucial para o sucesso coletivo.



Em termos psicológicos, a liderança servidora cria um ambiente onde os indivíduos se sentem valorizados e parte de algo maior. Quando os líderes se dedicam ao serviço de sua equipe, eles estabelecem uma base de confiança e respeito, pilares de um crescimento saudável, tanto pessoal quanto profissional.



Encorajo cada um de vocês a considerar o exemplo de Jesus não apenas como uma história bíblica, mas como um guia atemporal para uma liderança verdadeiramente transformadora. No serviço, lideramos; ao liderar, elevamos os outros. Assim, criamos um mundo onde o sucesso é compartilhado e a conquista é uma jornada coletiva.



Que possamos encontrar inspiração e coragem para adotar esta abordagem em nossas vidas, lembrando sempre das palavras de Jesus em João 13:16: "Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou". Essa é a essência da liderança servidora: uma jornada de humildade, serviço e amor pelos outros.



Oração:

Senhor, enquanto buscamos inspiração na liderança servidora de Jesus, pedimos sabedoria e humildade para liderar com amor, serviço e dedicação. Que possamos ser guiados por Teus ensinamentos, refletindo Tua graça e bondade em nossas ações. Concede-nos a força para servir os outros com compaixão e empatia, lembrando-nos sempre que, ao elevarmos os outros, crescemos juntos como uma comunidade unida. Que nossas decisões e ações sejam reflexos do Teu amor e que, em nossos corações, sempre busquemos o bem maior. Amém.